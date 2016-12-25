بعد خروجه من منافسة الأوسكار يسافر فيلم البئر لتمثيل الجزائر في منافسة الدورة 25 لمهرجان واغادوغو للسينما والتلفزيون" فيسباكو" في بوركينا فاسو في الفترة الممتدة من 25 فيفري القادم إلى 4 مارس. فيلم البئر سيكون إلى جانب فيلم "المعاناة" لسيد علي فطار ممثلا للسينما الجزائرية.
وسيعرف مهرجان واغا دوغو تنافس 18 عملا سينمائيا من 14 بلدا إفريقيا على غرار "ليليا بنت تونسية" لمحمد زران تونس و"حدود" لأبولين وويي تراوري "كوديفوار" ونقطة حياة" لبرايس أتشيلي "الكاميرون" و"وولو" لداوودا كوليبالي "مالي".
وحسب برنامج التظاهرة المنشور على موقع المهرجان فإن الدورة 25 من المهرجان تعقد تحت شعار "التكوين ومهن السينما والسمعي البصري" وتستضيف السينما الإيفوارية كضيف شرف.
منافسة المهرجان تتضمن "الفيلم القصير والإنتاجات السمعية البصرية" و"الأفلام الوثائقية والمدارس الإفريقية للسينما"، هذا إلى جانب تنظيم السوق الدولي للسينما والتلفزيون الإفريقي.
على الهامش سيرفع المهرجان تكريمات لروح عدد من السينمائيين الأفارقة الذين غادروا الساحة، وسيكرم أيضا المهرجان العديد من الوجوه السينمائية الإفريقية التي رحلت في 2016 على غرار المخرج الكاميروني آرثر سي بيتا والممثل والمخرج الغابوني فيليب موري والمخرج المصري محمد خان والممثل العالمي عمر الشريف.
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لطفي بوشوشي وسيد علي فطار يمثلان الجزائر في "الفيسباكو"
زهية.م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
بعد خروجه من منافسة الأوسكار يسافر فيلم البئر لتمثيل الجزائر في منافسة الدورة 25 لمهرجان واغادوغو للسينما والتلفزيون" فيسباكو" في بوركينا فاسو في الفترة الممتدة من 25 فيفري القادم إلى 4 مارس. فيلم البئر سيكون إلى جانب فيلم "المعاناة" لسيد علي فطار ممثلا للسينما الجزائرية.
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وسيعرف مهرجان واغا دوغو تنافس 18 عملا سينمائيا من 14 بلدا إفريقيا على غرار "ليليا بنت تونسية" لمحمد زران تونس و"حدود" لأبولين وويي تراوري "كوديفوار" ونقطة حياة" لبرايس أتشيلي "الكاميرون" و"وولو" لداوودا كوليبالي "مالي".
وحسب برنامج التظاهرة المنشور على موقع المهرجان فإن الدورة 25 من المهرجان تعقد تحت شعار "التكوين ومهن السينما والسمعي البصري" وتستضيف السينما الإيفوارية كضيف شرف.
منافسة المهرجان تتضمن "الفيلم القصير والإنتاجات السمعية البصرية" و"الأفلام الوثائقية والمدارس الإفريقية للسينما"، هذا إلى جانب تنظيم السوق الدولي للسينما والتلفزيون الإفريقي.
على الهامش سيرفع المهرجان تكريمات لروح عدد من السينمائيين الأفارقة الذين غادروا الساحة، وسيكرم أيضا المهرجان العديد من الوجوه السينمائية الإفريقية التي رحلت في 2016 على غرار المخرج الكاميروني آرثر سي بيتا والممثل والمخرج الغابوني فيليب موري والمخرج المصري محمد خان والممثل العالمي عمر الشريف.