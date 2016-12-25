أكثرها دموية بالمسيلة وغرداية.. وشهادات مروّعة للناجين 22 قتيلا في "سبت أسود" عبر طرقات الموت

قتل 22 شخصا وأصيب ما لا يقل عن 23 آخرين، في خمسة حوادث سير وقعت يوم أمس، كان أثقلها حصيلة ذلك الذي خلف 10 قتلى بالمسيلة، وحادث ثان قتل خلاله سبعة أشخاص بغرداية. ووقعت هذه الحوادث، عشية انقضاء العطلة المدرسية الشتوية، وهي الفترة التي تعرف حركة كثيفة على الطرقات. ولم يمنع حدوثها حالة الطقس الحسنة نسبيا، ما يثير التساؤلات عن أسباب هذه المآسي التي لم يفلح لا الردع ولا التحسيس في الحد منها.

المركبة انقلبت خمس مرات

10 قتلى من بينهم رضيع و12 جريحا إثر انقلاب حافلة بالمسيلة

هبة شعبية للتبرع بالدم للمصابين

شهد الطريق الوطني رقم 46 السبت، ببلدية ولتام بالمسيلة وبالضبط بالمنطقة المعروفة باسم شرماط حادث مرور في حدود الساعة الواحدة صباحا، خلّف 10 قتلى و12 جريحا أعمارهم تتراوح ما بين 10 و70سنة من بينهم 5 نساء، الحادث تمثل في انحراف حافلة نقل للمسافرين كانت قادمة من بسكرة في اتجاه العاصمة، وتم نقل الضحايا من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى بوسعادة على مسافة تفوق 60 كلم.

تفيد المعلومات التي استقتها "الشروق" بأن السائق فقد التحكم في الحافلة التي كانت تقل عشرات الركاب، القادمين من ثلاث ولايات من بينها بسكرة، فأدى ذلك إلى خروج الحافلة عن مسارها وانقلابها، مسببة مجزرة حقيقية. وكانت الحصيلة الأولية، تسعة قتلى، لترتفع إلى 10، بعد العثور على أشلاء رضيع بموقع الحادث لاحقا.

ولم تمكن الشهادات التي استقتها "الشروق" لمرضى راقدين بمستشفى بوسعادة، من استجلاء سبب الحادث إذ صرحوا أنهم كانوا نائمين ساعتها، باعتبار أن الحادث وقع على الواحدة صباحا. بينما صرح أحدهم أن الحافلة عند انحرافها انقلبت خمس مرات.

وعلم أن اثنين من المصابين تعرضا لبتر أطراف. ويشار إلى أن المستشفى عرف إقبالا كبيرا، من المواطنين الراغبين في التبرع بالدم للمصابين، فضلا عن أهالي الضحايا الذين تنقلوا من بعض الولايات لا سيما بسكرة.

قائمة الضحايا

عبد الرؤوف قرزان من مواليد 2002

حبوش لويزة من مواليد 1952

شريفي الزهرة 55 سنة

خلاف إسحاق 08 سنوات

قرار صلاح الدين 24 سنة

عجيني الزهرة 73سنة

فتاح آمال 44 سنة

خلاف إسلام 05 سنوات

خلاف هاجر 13سنة

الرضيع

سبعة قتلى في حادث مروري بغرداية

أسفر حادث مروري مميت، صبيحة السبت، على مستوى الطريق الولائي رقم 33 بين دائرة الحجيرة بولاية ورقلة ومدينة القرارة بولاية غرداية بإقليم هذه الأخيرة، عن وفاة 7 أشخاص كانوا على متن سيارة سياحية، إثر اصطدام عنيف مع شاحنة ذات مقطورة في حدود الساعة 11.40. ونقلت فرقة الحماية المدنية جثث الضحايا إلى المستشفى فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا في ملابسات الحادث، ولم تتعرف مصالح الحماية المدنية على هوية 4 جثث بسبب الالتحام القوي لأجسادهم بالمركبة، التي تحولت إلى حطام.

قائمة الضحايا

بلقولو رستم 25 سنة

يقاس عبد العزيز 40 سنة

دقادي ياسين 12

الأربعة الباقون لم يتم التعرف على هوياتهم

3 قتلى و6 جرحى في حادث مرور بمعسكر

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع صباح السبت، ببلدية ماوسة بولاية معسكر حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية معسكر الملازم، طاهر مهني، أن الحادث وقع في حدود الساعة الـ10 من صباح أمس بالمنطقة المسماة (قراش) بين بلديتي معسكر وماوسة ونتج عن اصطدام بين سيارة سياحية وسيارة أجرة، وأسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة السياحية وامرأة وطفلها كانا على متن سيارة الأجرة فيما أصيب باقي ركاب سيارة الأجرة بجروح متفاوتة الخطورة وفق نفس المصدر.

قد قام أعوان الحماية المدنية بنقل جثث القتلى إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مسلم الطيب بمدينة معسكر والمصابين إلى مصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى. ومن جهتها قامت المصالح الأمنية المختصة بفتح تحقيق في هذا الحادث.

وفاة شخص وجرح ثلاثة في حادث مرور بإيليزي

توفي شخص، وجرح ثلاثة آخرون، السبت،اثر حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين ايليزي وجانت، وتحديدا إلى الجنوب من مدينة ايليزي بـ40 كيلومتر، الحادث نجم عن اصطدام سيارة نوع هيونداي اكسنت متجهة إلى مدينة ايليزي، بشاحنة لنقل الخضر كانت في الاتجاه المعاكس، حيث لفظ الضحية، وهو سائق السيارة خفيفة الوزن، أنفاسه في عين المكان، فيما تم نقل بقية ركاب السيارة، أين أصيب أحد الركاب بكسور، وجروح خفيفة للآخرين، وتم نقل جثمان الضحية، وكذا الجرحى، نحو مستشفى ايليزي، بينما تم اثر ذلك، نقل المتوفي نحو مدينة جانت مسقط رأسه لدفنه هناك.