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أكثرها دموية بالمسيلة وغرداية.. وشهادات مروّعة للناجين
22 قتيلا في "سبت أسود" عبر طرقات الموت
- هبّة شعبية للتبرّع بالدم للمصابين.. وطوارئ بالمستشفيات
- نساء وأطفال ضمن القائمة.. وأعمار الضحايا تتراوح بين 10 و70 سنة
قتل 22 شخصا وأصيب ما لا يقل عن 23 آخرين، في خمسة حوادث سير وقعت يوم أمس، كان أثقلها حصيلة ذلك الذي خلف 10 قتلى بالمسيلة، وحادث ثان قتل خلاله سبعة أشخاص بغرداية. ووقعت هذه الحوادث، عشية انقضاء العطلة المدرسية الشتوية، وهي الفترة التي تعرف حركة كثيفة على الطرقات. ولم يمنع حدوثها حالة الطقس الحسنة نسبيا، ما يثير التساؤلات عن أسباب هذه المآسي التي لم يفلح لا الردع ولا التحسيس في الحد منها.
المركبة انقلبت خمس مرات
10 قتلى من بينهم رضيع و12 جريحا إثر انقلاب حافلة بالمسيلة
هبة شعبية للتبرع بالدم للمصابين
شهد الطريق الوطني رقم 46 السبت، ببلدية ولتام بالمسيلة وبالضبط بالمنطقة المعروفة باسم شرماط حادث مرور في حدود الساعة الواحدة صباحا، خلّف 10 قتلى و12 جريحا أعمارهم تتراوح ما بين 10 و70سنة من بينهم 5 نساء، الحادث تمثل في انحراف حافلة نقل للمسافرين كانت قادمة من بسكرة في اتجاه العاصمة، وتم نقل الضحايا من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى بوسعادة على مسافة تفوق 60 كلم.
تفيد المعلومات التي استقتها "الشروق" بأن السائق فقد التحكم في الحافلة التي كانت تقل عشرات الركاب، القادمين من ثلاث ولايات من بينها بسكرة، فأدى ذلك إلى خروج الحافلة عن مسارها وانقلابها، مسببة مجزرة حقيقية. وكانت الحصيلة الأولية، تسعة قتلى، لترتفع إلى 10، بعد العثور على أشلاء رضيع بموقع الحادث لاحقا.
ولم تمكن الشهادات التي استقتها "الشروق" لمرضى راقدين بمستشفى بوسعادة، من استجلاء سبب الحادث إذ صرحوا أنهم كانوا نائمين ساعتها، باعتبار أن الحادث وقع على الواحدة صباحا. بينما صرح أحدهم أن الحافلة عند انحرافها انقلبت خمس مرات.
وعلم أن اثنين من المصابين تعرضا لبتر أطراف. ويشار إلى أن المستشفى عرف إقبالا كبيرا، من المواطنين الراغبين في التبرع بالدم للمصابين، فضلا عن أهالي الضحايا الذين تنقلوا من بعض الولايات لا سيما بسكرة.
قائمة الضحايا
عبد الرؤوف قرزان من مواليد 2002
حبوش لويزة من مواليد 1952
شريفي الزهرة 55 سنة
خلاف إسحاق 08 سنوات
قرار صلاح الدين 24 سنة
عجيني الزهرة 73سنة
فتاح آمال 44 سنة
خلاف إسلام 05 سنوات
خلاف هاجر 13سنة
الرضيع
سبعة قتلى في حادث مروري بغرداية
أسفر حادث مروري مميت، صبيحة السبت، على مستوى الطريق الولائي رقم 33 بين دائرة الحجيرة بولاية ورقلة ومدينة القرارة بولاية غرداية بإقليم هذه الأخيرة، عن وفاة 7 أشخاص كانوا على متن سيارة سياحية، إثر اصطدام عنيف مع شاحنة ذات مقطورة في حدود الساعة 11.40. ونقلت فرقة الحماية المدنية جثث الضحايا إلى المستشفى فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا في ملابسات الحادث، ولم تتعرف مصالح الحماية المدنية على هوية 4 جثث بسبب الالتحام القوي لأجسادهم بالمركبة، التي تحولت إلى حطام.
قائمة الضحايا
بلقولو رستم 25 سنة
يقاس عبد العزيز 40 سنة
دقادي ياسين 12
الأربعة الباقون لم يتم التعرف على هوياتهم
3 قتلى و6 جرحى في حادث مرور بمعسكر
لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع صباح السبت، ببلدية ماوسة بولاية معسكر حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.
وأوضح المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية معسكر الملازم، طاهر مهني، أن الحادث وقع في حدود الساعة الـ10 من صباح أمس بالمنطقة المسماة (قراش) بين بلديتي معسكر وماوسة ونتج عن اصطدام بين سيارة سياحية وسيارة أجرة، وأسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة السياحية وامرأة وطفلها كانا على متن سيارة الأجرة فيما أصيب باقي ركاب سيارة الأجرة بجروح متفاوتة الخطورة وفق نفس المصدر.
قد قام أعوان الحماية المدنية بنقل جثث القتلى إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مسلم الطيب بمدينة معسكر والمصابين إلى مصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى. ومن جهتها قامت المصالح الأمنية المختصة بفتح تحقيق في هذا الحادث.
وفاة شخص وجرح ثلاثة في حادث مرور بإيليزي
توفي شخص، وجرح ثلاثة آخرون، السبت،اثر حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين ايليزي وجانت، وتحديدا إلى الجنوب من مدينة ايليزي بـ40 كيلومتر، الحادث نجم عن اصطدام سيارة نوع هيونداي اكسنت متجهة إلى مدينة ايليزي، بشاحنة لنقل الخضر كانت في الاتجاه المعاكس، حيث لفظ الضحية، وهو سائق السيارة خفيفة الوزن، أنفاسه في عين المكان، فيما تم نقل بقية ركاب السيارة، أين أصيب أحد الركاب بكسور، وجروح خفيفة للآخرين، وتم نقل جثمان الضحية، وكذا الجرحى، نحو مستشفى ايليزي، بينما تم اثر ذلك، نقل المتوفي نحو مدينة جانت مسقط رأسه لدفنه هناك.
med - alger2017/01/07 على 22:281
يا لطيف السائقون جنّ جنونهم بمعنى الكلمة ، الرّاكبين مساكين أرواحهم أصبحت رهينة سائقين مجانين ، و العيب أن الرّاكبين لا يخاصمون هؤلاء السائقين عندما يلاحظون تهوّره إلاّ من رحم ربّك ، و على المختصّين البحث عن سبل لتحديد السرعة القصوى للحافلات ميكانيكيًا ، لعلى وعسى يسلم من يسلم
الأعمار بيد الله سبحانه و تعالى ، الله يرحم المؤمنين أينما كانو
nacime - azfoune tizi ouzou2017/01/07 على 22:462
رحمهم الله جميعا و الهم ذويهم الصبر و السلوان . متي تدرس التربية المرورية في المدارس ؟ متى يسمح الجزائري القليل من حقه حتى يمر اخاه الجزائري ؟ متى تتوقف الرشوة في استرجاع رخص السياقة ؟ متى نكون تلميذ او طفل يحمل الضمير الجتماعي مع القيم الاجتماعية متى يدري الجزائري ان السيارة او الحافلة او الشاحنة ماهي الا وسيلة نقل متى يتوقف ابنائنا بلعب بالسيارات متى يتحكم الاولياء في ابنائهم متى نكون نحن امة .كلها شقاء يؤدي زهق ارواح الابناء اللهم اهدينا الى الصواب رحمكم الله
2017/01/07 على 23:003
انا مهاجر و كل عام نجي و لو عند الارتفاع الجنوني في تذكرة الجوية اتدبر الامر و استاجر طائرات اجنبية بسعر منخفض و مقبول عن طريق الانثرنث لاحظت جوادث المرور والسبب حسب رايي تقريب مقسود يعني السرعة و احترام قوانين المرور و ليس خردة المركبات او هراء الطرق و الجميع يعلم هذه الحقيقة لذالك تقريب كلش شبه مقسود و الله يرحم اللي ماتوا وعظم الله اجر ذويهم و يشفي الجرحاء سريعا