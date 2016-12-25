إعتبر أمين عام الهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبد الله أن الدورة التاسعة التي ستحتضنها الجزائر من 10 إلى غاية 19 جانفي تعد بمثابة انطلاقة جديدة ضمن استراتيجية الهيئة العربية تماشيا وطموحات المسرحيين العرب، بالنظر لسقف التحديات التي تراهن عليها الهيئة العربية خلال هذه الدورة المميزة والاستثنائية لعودة المسرح العربي لسابق عهده.
ونشط أمين عام الهيئة العربية للمسرح رفقة أعضاء الهيئة بمعية مدير عام الديوان الوطني للثقافة والإعلام، لخضر بن تركي، ووالي ولاية مستغانم، عبد الوحيد طمار إلى جانب إطارات قطاع الثقافة، مؤتمرا صحفيا اختار المنظمون أن يكون داخل خيمة عربية، رمز أصالة وعراقة منطقة مستغانم، فضلا عن كرم وجود أهلها، حيث استعرض المتحدث، أبرز محاور برنامج الطبعة التاسعة للمسرح العربي والتي ستحتضن مدينة مستغانم جزءا هاما من فعاليته، حيث ستكون مدينة عميد المسرح الجزائري والمغاربي "ولد عبد الرحمن كاكي" طيلة 10 أيام فضاء مفتوحا لمختلف الأنشطة الفنية، أبرزها الطبعة التجريبية لمسابقة المسرح الجامعي، أين ستتنافس 9 فرق جامعية على جوائز المسابقة.
في هذا السياق، أكد إسماعيل عبد الله أمام الصحفيين على أهمية الاستثمار في العنصر الطلابي حتى نضمن للمسرح العربي الاستمرارية على اعتبار أن الجامعة تعد خزانا لا يستهان به في مجال إعداد الكوادر الفنية لدعم النشاط المسرحي، حيث ستكون هذه الطبعة انطلاقة فعلية لمهرجان المسرح الجامعي خلال الدورات المقبلة، حيث كشف المتحدث عن اتفاقيات جديدة ستدخل حيز التطبيق بين الهيئة العربية ومجموعة من الجامعات الجزائرية تمس جوانب ذات صلة بالتكوين والتأطير، وبالحديث عن مستقبل علاقة الهيئة العربية للمسرح وديوان الثقافة والإعلام، ترك أمين عام الهيئة العربية في إجابته عن أسئلة الصحفيين الانطباع عن وجود تنسيق كبير بين الهيئتين خاصة لدعم تظاهرات مسرحية، بينها خمسينية المهرجان الوطني لمسرح الهواة أين ستكون مدينة مستغانم عاصمة للمسرح الجزائري طيلة سنة 2017 .
وأسهب مسؤول الإعلام، غنام غنام في الحديث عن تفاصيل برنامج التظاهرة، إضافة إلى 10 ورشات يشرف على تأطيرها 10 مدربين متخصصين يعرضون خبرتهم على طلبة المعهد العالي للفنون الدرامية ببرج الكيفان، فضلا عن طلبة الجامعة، كما انفردت مدينة مستغانم باستضافتها الجانب الأكاديمي للمهرجان الذي يميزه حضور نوعي لعدد من الأساتذة والدكاترة والكتاب بهدف تأطير ورشات الكتابة الدرامية لمسرح الكبار والأطفال.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1حضرت الحفل للفصل في "سنوات الإشهار" وغادرت لهذا السبب
2بن دعماش: بطاقة نوبلي فاضل جاهزة وسنسلّمها له في منزله
3دار العرش بالصحاريح بالبويرة يحتضن المهرجان الوطني لمسرح الهواة
4مستغانم تخلد مسارات الشهيدين علولة ومجوبي
5قلاب: "متعة القراءة" سينطلق من الجنوب والوزارة لا تنوي فرنسته
Français English
الرأي
التهامي مجوري
من يصنع اليأس؟
جمال لعلامي
تخطي راسي!
حبيب راشدين
من مصادرة التعريب إلى تعريب المستورد
صالح عوض
هل هو فصل الصراع الأخير؟
حسين لقرع
الحُكم الفاشل والأرض المحروقة
عبد الوهاب بكلي
انتهاكات "حقوق الإنسان".. الوجه الآخر للاعدالة الدولية
سلطان بركاني
وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا
سليم قلالة
ثورة في الفكر.. لا "ثورة" في الشوارع!
معلومي ياسين
رسالة جيل ماجر للفوز بكأس إفريقيا
عبد الناصر
"نورية" قالت و"بن غبريط" ستقول!
الفيديو
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
قال إن دورة الجزائر تعد انطلاقة جديدة لهيئة المسرح العربي
إسماعيل عبد الله يعد بعقد اتفاقيات مع ديوان الثقافة والإعلام
العربي بن زيدان
إعتبر أمين عام الهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبد الله أن الدورة التاسعة التي ستحتضنها الجزائر من 10 إلى غاية 19 جانفي تعد بمثابة انطلاقة جديدة ضمن استراتيجية الهيئة العربية تماشيا وطموحات المسرحيين العرب، بالنظر لسقف التحديات التي تراهن عليها الهيئة العربية خلال هذه الدورة المميزة والاستثنائية لعودة المسرح العربي لسابق عهده.
تغطيات ذات صلة
إسماعيل عبد الله يعد بعقد اتفاقيات مع ديوان الثقافة والإعلام
قلاب: "متعة القراءة" سينطلق من الجنوب والوزارة لا تنوي فرنسته
لطفي بوشوشي وسيد علي فطار يمثلان الجزائر في "الفيسباكو"
مستغانم تخلد مسارات الشهيدين علولة ومجوبي
بن دعماش: بطاقة نوبلي فاضل جاهزة وسنسلّمها له في منزله
ونشط أمين عام الهيئة العربية للمسرح رفقة أعضاء الهيئة بمعية مدير عام الديوان الوطني للثقافة والإعلام، لخضر بن تركي، ووالي ولاية مستغانم، عبد الوحيد طمار إلى جانب إطارات قطاع الثقافة، مؤتمرا صحفيا اختار المنظمون أن يكون داخل خيمة عربية، رمز أصالة وعراقة منطقة مستغانم، فضلا عن كرم وجود أهلها، حيث استعرض المتحدث، أبرز محاور برنامج الطبعة التاسعة للمسرح العربي والتي ستحتضن مدينة مستغانم جزءا هاما من فعاليته، حيث ستكون مدينة عميد المسرح الجزائري والمغاربي "ولد عبد الرحمن كاكي" طيلة 10 أيام فضاء مفتوحا لمختلف الأنشطة الفنية، أبرزها الطبعة التجريبية لمسابقة المسرح الجامعي، أين ستتنافس 9 فرق جامعية على جوائز المسابقة.
في هذا السياق، أكد إسماعيل عبد الله أمام الصحفيين على أهمية الاستثمار في العنصر الطلابي حتى نضمن للمسرح العربي الاستمرارية على اعتبار أن الجامعة تعد خزانا لا يستهان به في مجال إعداد الكوادر الفنية لدعم النشاط المسرحي، حيث ستكون هذه الطبعة انطلاقة فعلية لمهرجان المسرح الجامعي خلال الدورات المقبلة، حيث كشف المتحدث عن اتفاقيات جديدة ستدخل حيز التطبيق بين الهيئة العربية ومجموعة من الجامعات الجزائرية تمس جوانب ذات صلة بالتكوين والتأطير، وبالحديث عن مستقبل علاقة الهيئة العربية للمسرح وديوان الثقافة والإعلام، ترك أمين عام الهيئة العربية في إجابته عن أسئلة الصحفيين الانطباع عن وجود تنسيق كبير بين الهيئتين خاصة لدعم تظاهرات مسرحية، بينها خمسينية المهرجان الوطني لمسرح الهواة أين ستكون مدينة مستغانم عاصمة للمسرح الجزائري طيلة سنة 2017 .
وأسهب مسؤول الإعلام، غنام غنام في الحديث عن تفاصيل برنامج التظاهرة، إضافة إلى 10 ورشات يشرف على تأطيرها 10 مدربين متخصصين يعرضون خبرتهم على طلبة المعهد العالي للفنون الدرامية ببرج الكيفان، فضلا عن طلبة الجامعة، كما انفردت مدينة مستغانم باستضافتها الجانب الأكاديمي للمهرجان الذي يميزه حضور نوعي لعدد من الأساتذة والدكاترة والكتاب بهدف تأطير ورشات الكتابة الدرامية لمسرح الكبار والأطفال.