بونجمة: الحكومة فشلت في مواجهة الأزمة

انتقد رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية خالد بونجمة سياسة الحكومة الحالية، التي لم تتمكن من مواجهة الأزمة، التي تمر بها الجزائر، ورحيلها برأيه هو الحل الوحيد من أجل الخروج من هذه الأزمات، التي تتخبط فيها البلاد والشعب وحده من يدفع الثمن في كل مرة.

كما هاجم ذات المتحدث بعض رؤساء الأحزاب التي وجه لها أصابع الاتهام في وصول البلاد إلى هذه الوضعية، وذلك خلال لقاء جمعه، السبت، بمناضلي الحزب بولاية سوق أهراس، أين دعا خلال اللقاء إلى التوجه للانتخابات بقوة من أجل قطع الطريق أمام هؤلاء المتربصين، نافيا أن يكون حزبه يعتمد على الشكارة في تحديد مرشحيه خلال التشريعيات المقبلة.