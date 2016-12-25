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بونجمة: الحكومة فشلت في مواجهة الأزمة
انتقد رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية خالد بونجمة سياسة الحكومة الحالية، التي لم تتمكن من مواجهة الأزمة، التي تمر بها الجزائر، ورحيلها برأيه هو الحل الوحيد من أجل الخروج من هذه الأزمات، التي تتخبط فيها البلاد والشعب وحده من يدفع الثمن في كل مرة.
كما هاجم ذات المتحدث بعض رؤساء الأحزاب التي وجه لها أصابع الاتهام في وصول البلاد إلى هذه الوضعية، وذلك خلال لقاء جمعه، السبت، بمناضلي الحزب بولاية سوق أهراس، أين دعا خلال اللقاء إلى التوجه للانتخابات بقوة من أجل قطع الطريق أمام هؤلاء المتربصين، نافيا أن يكون حزبه يعتمد على الشكارة في تحديد مرشحيه خلال التشريعيات المقبلة.
MAHMOUD LE KABYLE - FRANCE 2017/01/07 على 20:521
نعم ياسي بونجمة نعم فشلتم ولكن عند الفشل في الدول التي تحترم نفسها وشعبها كان عليكم الاستقالة وترك المكان للاخرين حزبكم شارك في كل مشاكل الجزائر وجراحها انتم شركاء لكل الانضمة التي حكمت الجزائر والله لو كانت عندكم مثقلة ذرة من الحشمة والاحترام لا كنتم جميعكوم في هذا الحزب في التقاعد بعد الحساب والعدالة بدون تاكيد وحولتم هذا الحزب الي المتحف لانا التاريخ يقول ويؤكد انه ملك لي كل الجزائريين