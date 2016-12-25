بن حمو: أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار

date 2017/01/07 views 152 comments 0
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icon-writer ب. بوجمعة

اتهم رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو، بعض الإطراف بالسعي لزعزعة استقرار البلاد، وقال "هناك من تمنى أن تنزلق الأمور عقب الاحتجاجات التي عرفتها بعض الولايات ليفروا خارج البلد هم وأبنائهم ويتركوا الشعب الجزائري يواجه مصيره".

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وطالب بن حمو السلطة بـ"التوقف ومراجعة النفس"، لان الوضع بالجزائر "يتطلب الروية والصدق في معالجة الأمور".. وعلق بن حمو في تجمع شعبي نشطه السبت بالقليعة في ولاية تيبازة، على تصريحات الوزير الأول بخصوص الاحتجاجات الأخيرة، وقال المتحدث "الوزير الأول يطلع على التلفزيون ويقول عملت وعملت من دون أن يقنع الشعب.. الشعب يحتاج إلى كلام يفهمه ويقتنع به".

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