تمكنت عناصر فرقة الجمارك الوطنية بمرسى بن مهيدي، صبيحة الخميس، بالتنسيق مع مركز الحراسة المتقدم بباب العسة، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المخدرات المغربية، تجاوز وزنها 633 كلغ من المخدرات المغربية، من نوع كيف معالج.
العملية تمّت خلال دورية رقابة لعناصر الجمارك الوطنية، على مستوى منطقة بين لجراف، وهي عبارة عن وادي يفصل بين بلدية مرسى بن مهيدي الجزائرية، والسعيدية المغربية، حيث أقدمت العصابة على ترك 24 طرد محملة بالمخدرات، عبر ضفاف الوادي، في انتظار أن تستلمها العصابة الجزائرية في الجهة المقابلة، لكن سرعة تدخل عناصر الجمارك الوطنية، أحبط المخطط في المهد. ومكّنت من حجز هذه الحمولة الضخمة من المخدرات.
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تمكنت عناصر فرقة الجمارك الوطنية بمرسى بن مهيدي، صبيحة الخميس، بالتنسيق مع مركز الحراسة المتقدم بباب العسة، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المخدرات المغربية، تجاوز وزنها 633 كلغ من المخدرات المغربية، من نوع كيف معالج.
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العملية تمّت خلال دورية رقابة لعناصر الجمارك الوطنية، على مستوى منطقة بين لجراف، وهي عبارة عن وادي يفصل بين بلدية مرسى بن مهيدي الجزائرية، والسعيدية المغربية، حيث أقدمت العصابة على ترك 24 طرد محملة بالمخدرات، عبر ضفاف الوادي، في انتظار أن تستلمها العصابة الجزائرية في الجهة المقابلة، لكن سرعة تدخل عناصر الجمارك الوطنية، أحبط المخطط في المهد. ومكّنت من حجز هذه الحمولة الضخمة من المخدرات.