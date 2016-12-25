أسفرت موجة الصقيع التي تضرب القارة الأوروبية عن مصرع 20 شخصا على الأقل، واعتبرت بولونيا، ايطاليا وتشيكيا الأكثر تضررا، وسط أنباء عن تغطية الثلوج لمدينة "اسطنبول" التركية.
استنادا إلى ما أوردته وكالات الأنباء، فإنّ درجات حرارة بلغت نحو 30 درجة تحت الصفر ليلا في روسيا، بينما قدّرت في بولونيا بنحو 20 درجة، وشهدت الأخيرة عشرة أشخاص، بينما شهدت إيطاليا مقتل سبعة أشخاص بينهم بولنديان، بالتزامن عرفت جمهورية التشيك قضاء ثلاثة اشخاص بينهم مشردان إثر تدني الحرارة إلى 15 درجة تحت الصفر.
وقبل أيام، قضى مهاجر أفغاني في العشرين من العمر بسبب البرد في شمال اليونان التي وصلت درجة الحرارة بها إلى الصفر، وفي سويسرا كانت ليلة الجمعة شديدة البرودة وبلغت درجات الحرارة في دافوس 19 درجة مئوية تحت الصفر، في وقت شهدت ألمانيا ليلتها الأشد برودة هذا الشتاء مع تسجيل 26 درجة مئوية تحت الصفر.
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بولونيا، إيطاليا والتشيك الأكثر تضررا
الصقيع يقتل 20 شخصا في أوروبا
كامل الشيرازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين
أسفرت موجة الصقيع التي تضرب القارة الأوروبية عن مصرع 20 شخصا على الأقل، واعتبرت بولونيا، ايطاليا وتشيكيا الأكثر تضررا، وسط أنباء عن تغطية الثلوج لمدينة "اسطنبول" التركية.
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استنادا إلى ما أوردته وكالات الأنباء، فإنّ درجات حرارة بلغت نحو 30 درجة تحت الصفر ليلا في روسيا، بينما قدّرت في بولونيا بنحو 20 درجة، وشهدت الأخيرة عشرة أشخاص، بينما شهدت إيطاليا مقتل سبعة أشخاص بينهم بولنديان، بالتزامن عرفت جمهورية التشيك قضاء ثلاثة اشخاص بينهم مشردان إثر تدني الحرارة إلى 15 درجة تحت الصفر.
وقبل أيام، قضى مهاجر أفغاني في العشرين من العمر بسبب البرد في شمال اليونان التي وصلت درجة الحرارة بها إلى الصفر، وفي سويسرا كانت ليلة الجمعة شديدة البرودة وبلغت درجات الحرارة في دافوس 19 درجة مئوية تحت الصفر، في وقت شهدت ألمانيا ليلتها الأشد برودة هذا الشتاء مع تسجيل 26 درجة مئوية تحت الصفر.