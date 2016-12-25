أعلن وزير الطاقة التركي بيرات البيرق أن وزارته تعرضت لهجوم إلكتروني من الولايات المتحدة تسبب بانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.
وحسب موقع "توركش مينوت" فإن انقطاع التيار الكهربائي في الآونة الأخيرة أدى إلى تزايد الشكاوى من سكان اسطنبول والمدن القريبة منها.
وكتب البيرق، وهو صهر الرئيس أردوغان الأسبوع الماضي في "تويتر" أنه وجّه تحذيرات جدية بشأن الوضع القائم، لكن تغريدته واجهت سخرية من قبل المستخدمين.
وقال البيرق للتلفزيون التركي "شهدنا يوم أمس هجمة إلكترونية مكثفة من الولايات المتحدة، مثل هذه الهجمات على مختلف مديريات وزارة الطاقة جرت بشكل منتظم، لكننا تصدينا لها كلها".
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أعلن وزير الطاقة التركي بيرات البيرق أن وزارته تعرضت لهجوم إلكتروني من الولايات المتحدة تسبب بانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.
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وحسب موقع "توركش مينوت" فإن انقطاع التيار الكهربائي في الآونة الأخيرة أدى إلى تزايد الشكاوى من سكان اسطنبول والمدن القريبة منها.
وكتب البيرق، وهو صهر الرئيس أردوغان الأسبوع الماضي في "تويتر" أنه وجّه تحذيرات جدية بشأن الوضع القائم، لكن تغريدته واجهت سخرية من قبل المستخدمين.
وقال البيرق للتلفزيون التركي "شهدنا يوم أمس هجمة إلكترونية مكثفة من الولايات المتحدة، مثل هذه الهجمات على مختلف مديريات وزارة الطاقة جرت بشكل منتظم، لكننا تصدينا لها كلها".