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مدرستا نحناح وجاب الله في صراع مع الوقت
هذه خلفيات حمى تحالفات الإسلاميين
- مقري تلقى مجددا دعوة للذوبان في كيان واحد
تهافت غير مسبوق من قبل الأحزاب الإسلامية على التحالفات هذه الأيام.. المسألة تحولت إلى ظاهرة، بحيث بات كل يوم يحمل جديدا على هذا الصعيد، بشكل أثار انتباه المراقبين لهذا التيار، الذي فقد الكثير من وهجه في السنوات الأخيرة مقارنة بنظرائه في دول الجوار.
فبعد التئام أبناء ما يعرب بـ "حركة النهضة التاريخية"، التي تضم حزبي النهضة وجبهة العدالة والتنمية التي يرأسها الشيخ عبد الله جاب الله، قبل أن تلتحق بهما "حركة البناء" التي تعتبر أحد فروع مدرسة الراحل محفوظ نحناح، برز للوجود تحالف آخر كان طرفاه فرعين من مدرسة "حمس التاريخية"، وهما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، التي يرأسها الوزير الأسبق، عبد المجيد مناصرة.
هذه التطورات فجّرت سؤالا كبيرا هو: لماذا تخلفت هذه التحالفات إلى غاية اليوم رغم محاولات كثيرة ومتعددة سابقة؟ وهل للانتخابات التشريعية المقبلة علاقة بما يجري؟ ولماذا لم تتحمس "حمس" في البداية لهذا التحالف قبل أن تتراجع وتقبل بتحالف مع جبهة التغيير؟ وما موقف السلطة من كل ما يجري على هذا الصعيد؟
يعتقد أحد الفاعلين في هذه التحالفات، وهو لخضر بن خلاف، القيادي في جبهة العدالة والتنمية، أن لهذه التحالفات جملة من الدوافع، أولها هاجس الانتخابات المقبلة، فالقانون العضوي الجديد للانتخابات، يضع عقبات أمام دخول المعترك، من بينه الحصول على 4 بالمائة من أصوات الناخبين في آخر انتخابات، أو جمع التوقيعات.. والتحالف يساعد على تجاوز هذه العقبة، يقول بن خلاف.
الهاجس الثاني يتمثل في مراقبة الانتخابات، وهذا يتطلب تكاثف جهود أكثر من حزب لضمان تغطية كافة المكاتب الانتخابية، فضلا عن هاجس آخر وهو الدخول بقوائم موحدة في التشريعيات المقبلة، وهذا يخفي قناعة تكون قد ترسخت لأبناء التيار الإسلامي، وهو أن دخولهم مشتتين بأكثر من تشكيل سياسي، جعلهم يخسرون الرهان في كل مرة، على عكس حزب العدالة والتنمية في المغرب وحركة النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في تركيا وكذا الإخوان المسلمون في مصر قبل أن يُنقلبَ عليهم.
غير أن سؤالا آخر برز للواجهة في الساعات الأخيرة هو، هل ستتوقف شبكة التحالفات عندما حصل لإلى حد الآن، أم أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات لافتة، كأن تذوب المدرستين البارزتين في المشهد السياسي الإسلامي حاليا، مدرسة نحناح ومدرسة النهضة التاريخية في كيان واحد؟
لقد كانت حركة التغيير قريبة جدا من تحالف "النهضة التاريخية"، غير أن مناصرة فضل في آخر لحظة، العودة إلى الأصل رغم التراكمات التي خلفها الانشطار الذي وقع في "حمس التاريخية"، وذلك بالرغم من تأكيد عبد الرزاق مقري في وقت سابق، أن حزبه يفضل التحالف على المستوى المحلي.
ويبدو أن مقري يكون قد استشعر مسؤولية التخلف عن حركية التحالف هذه، ومن هنا جاء التحالف أو (الذوبان) في حزب واحد مع حركة مناصرة. لكن ماذا عن الرسالة التي تلقاها من تحالف النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء؟
وبحسب مصادر فاعلة في هذا الملف، فإن مقري تلقى طلبا للقاء بالفاعلين في تحالف النهضة التاريخية، ثم وجهت له بعد ذلك رسالة للتأكيد على لقاء يبحث إمكانية ذوبان الجميع في كيان واحد، غير أن مقري لم يرد بعد على المقترح لحد الساعة، لكن الأكيد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطورات على هذا الصعيد.
belkasem - mascara2017/01/08 على 11:501
جماعة حماس هاذا يعني الاخوان المسلمين فى مصر
جماعة من الخوارج الضالة المتحزبة
توبو الى الله توبة نصوحة
واتبعو أهل السنة و الجماعة
2017/01/08 على 11:512
واش من مدارس, مدارس الطب و التكونلوجيا و الطيران. الاسلام دين واحد لا يصبغ بلون الاشخاص و ليس نكهات لنختار اي نكهة افضل و الذ.
اذا ارادو الاسلاميين في الجزائر حقا ان يوحدو صفوفهم فعليهم ان يكفو من الخلافات التافهة مدرستي افضل من مدرستك .. و ان يكونو كتف لكتف كرجل واحد من اجل تكوين معارضة صلبة و دائمة و صعبة الاختراق ثم التفتت.
بلقاسم - الجزائر2017/01/08 على 12:023
......تحالفاتهم هذه تدل على أنهم جمبعا ضعاف عددا وعدة لا يستطبعون تشيكل ما كانت تشكله قسمة الأفلان آو الفبس أبام التسعينات.... ....
Fennec - .فاللهم اللعقات الأخيرة والتشبت بالنظام المهتريء ولا الإندثار2017/01/08 على 12:404
دربال في هيئة المراقبة لإعطاء الثقة ودور سلطاني في الوحدة) لكي يستمر في الحكم وليجد حلولا إلى ذلك الوقت لكيفية إستمراريته والفضل سيعود لأصحاب اللحي بمشاركتهم في الإستحقاقات كصمام في أعين الناس على أنها إنتخابات فيها قليلا من الشرعية وهذا ما يكفي النظام ليعيش خمس سنوات أخرى وأكثر؛ وكل ذلك بمقابل إقتسام الكعكة مع ليزيسلاميست لأنهم يعلمون أنهم مهددون بالإندثار من جهة بعد تطور عقلية الكثير من الجزائريين وتطعيمهم ضد الفيروس الإسلامي ومن جهة الهجوم الحشوي المدخلي الوهابي الذي سيقضي عليهم بالضربة القا