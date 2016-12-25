تمكن أعوان الحماية المدنية بغليزان، مساء أمس السبت، من إنقاذ 8 أشخاص تعرضوا إلى اختناق وحروق في ثلاثة حوادث منزلية وقعت بإقليم الولاية.
وأوضح ضابط المناوبة الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، الملازم يوسف شايب الدور، الأحد، أن أعوان الحماية تدخلوا مساء السبت، لإجلاء 4 أفراد من عائلة واحدة ( ثلاثة أطفال وامرأة) يقطنون بالقطب الحضري الجديد لغليزان تعرضوا إلى اختناق بغاز أول أكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء بالمنزل.
وقد تم نقل الضحايا الأربعة 4 إلى 40 سنة الذين أصيبوا بضيق في التنفس إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف لغليزان.
كما تعرض 4 أشخاص آخرون من عائلتين إلى حروق من الدرجة الأولى جراء اشتعال قاروراتي غاز بوتان بمسكنيهما الواقعين بدوار "المرسلي" وحي 144 مسكن ببلدة المطمر.
وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للضحايا 22 إلى 67 سنة الذين أصيبوا بحروق خطيرة على مستوى الرأس واليدين والرجلين ونقلهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف لغليزان.
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في ثلاثة حوادث منزلية
إنقاذ 8 أشخاص تعرضوا لاختناق وحروق بغليزان
الشروق أون لاين
تمكن أعوان الحماية المدنية بغليزان، مساء أمس السبت، من إنقاذ 8 أشخاص تعرضوا إلى اختناق وحروق في ثلاثة حوادث منزلية وقعت بإقليم الولاية.
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وأوضح ضابط المناوبة الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، الملازم يوسف شايب الدور، الأحد، أن أعوان الحماية تدخلوا مساء السبت، لإجلاء 4 أفراد من عائلة واحدة ( ثلاثة أطفال وامرأة) يقطنون بالقطب الحضري الجديد لغليزان تعرضوا إلى اختناق بغاز أول أكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء بالمنزل.
وقد تم نقل الضحايا الأربعة 4 إلى 40 سنة الذين أصيبوا بضيق في التنفس إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف لغليزان.
كما تعرض 4 أشخاص آخرون من عائلتين إلى حروق من الدرجة الأولى جراء اشتعال قاروراتي غاز بوتان بمسكنيهما الواقعين بدوار "المرسلي" وحي 144 مسكن ببلدة المطمر.
وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للضحايا 22 إلى 67 سنة الذين أصيبوا بحروق خطيرة على مستوى الرأس واليدين والرجلين ونقلهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف لغليزان.