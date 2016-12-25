عن عمر ناهز 78 عامًا وفاة وزير الداخلية الكوبي كارلوس فيرنانديز

توفي وزير الداخلية الكوبي كارلوس فيرنانديز غوندين أحد وجوه الثورة الكوبية، السبت، في العاصمة هافانا.

وأوضح مجلس الوزراء الكوبي في بيان أن الوزير البالغ 78 عامًا توفي جراء "مضاعفات مرض مزمن" يعاني منه، مبينًا أن سلوك الراحل هو مثال على الولاء للحزب والشعب والثورة.

وشغل غوندين الذي كان أيضًا جنرالاً في الجيش الكوبي، منصب وزير الداخلية منذ أكتوبر 2015.

وشارك الوزير الراحل في النضال ضد سلطة الرئيس فولغنسيو باتيستا قبل انضمامه إلى الثوار في أفريل 1958، تحت قيادة راؤول كاسترو شقيق قائد الثورة فيدل كاسترو.