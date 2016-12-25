تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر دورية على الشريط الحدودي قرب تينزواتين، السبت، من اكتشاف مخبأ يحتوي على 22 قطعة من الأسلحة بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد، أن الأسلحة التي تم إكتشافها تثمتل في : قذيفة هاون عيار 60 ميليمتر، ورشاشين عيار 12.7 ملم، ورشاش من نوع PKT، وبندقية رشاشة FMPK، و9 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و4 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، و4 بنادق تكرارية، بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات.
وأشار البيان، إلى أن هذه النتائج الميدانية تُؤكد مرة أخرى، جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني.
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تحتوي على 22 قطعة
حجز ترسانة من الأسلحة بتنزواتين
الشروق أون لاين
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر دورية على الشريط الحدودي قرب تينزواتين، السبت، من اكتشاف مخبأ يحتوي على 22 قطعة من الأسلحة بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد، أن الأسلحة التي تم إكتشافها تثمتل في : قذيفة هاون عيار 60 ميليمتر، ورشاشين عيار 12.7 ملم، ورشاش من نوع PKT، وبندقية رشاشة FMPK، و9 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و4 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، و4 بنادق تكرارية، بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات.
وأشار البيان، إلى أن هذه النتائج الميدانية تُؤكد مرة أخرى، جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني.