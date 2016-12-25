أقدم سكان حي سيدي بنور ببلدية معالمة بالعاصمة، السبت، على الاحتجاج أمام مقر البلدية، مطالبين بتدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ من أجل إيجاد حلول سريعة للمشاكل الذي يتخبطون فيها وإعادة بعث التنمية في الحي.
احتج، سكان حي سيدي بنور ببلدية معالمة بالعاصمة أمام مقر البلدية للمطالبة بتدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ وإيجاد حلول سريعة للمشاكل التي نغصت عليهم حياتهم منها انعدام المرافق في الحي الضرورية. وأكد المحتجون في تصريح لـ"الشروق" أنهم ملوا الوعود التي تمليها السلطات المحلية عليهم منذ أكثر من 10 سنوات، وبقيت حبيسة أدراج مكاتب المسؤولين.
وأضاف محتجون أن بلدية معالمة تنصلت من مسؤوليتها تجاههم، وأكدت لهم أنهم تابعون لبلدية الجزائر الوسطى بصفتهم مرحلين منها، وأضاف المحتجون أنهم يعانون من غياب المرافق على غرار غاز المدينة، الأمر الذي كلفهم عناء جلب قارورات الغاز من زرالدة أو معالمة، ويعانون كذلك من غياب ملحقة بلدية، حيث يقومون بالتنقل إلي بلدية معالمة أو الجزائر الوسطى من أجل استخراج الوثائق، ناهيك عن غياب النقل وإن وجد فلا يحترم الناقلون المواقيت النظامية، حيث يضطر السكان إالي التنقل بسيارات الكولوندستان.
كما يعاني الحي من غياب مركز بريدي، كما أن المحلات يرفض أصحابها فتحها لأسباب يجهلونها ناهيك عن غياب ثانوية وانتشار التلوث في الحي.
وكان رئيس بلدية معالمة، قد أكد للمحتجين أمس أن الربط بشبكة الغاز الطبيعي، تأخر بسبب أشغال المدينة الجديدة سيدي عبد الله، أما بخصوص المرافق فقد أكد المير أن بلدية الجزائر الوسطى هي المسؤولة عن ذلك.
واتصلت "الشروق" برئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، الذي قال "لا أفهم لماذا تم اقحامي في القضية، السكان الآن تابعون لبلدية معالمة وأنا لا دخل لي في الأمر، ورئيس بلدية المعالمة هو المسؤول".
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سكان حي سيدي بنور يحتجون ويطالبون زوخ بالتدخل
إيمان بوخليف
أقدم سكان حي سيدي بنور ببلدية معالمة بالعاصمة، السبت، على الاحتجاج أمام مقر البلدية، مطالبين بتدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ من أجل إيجاد حلول سريعة للمشاكل الذي يتخبطون فيها وإعادة بعث التنمية في الحي.
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سكان حي سيدي بنور يحتجون ويطالبون زوخ بالتدخل
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احتج، سكان حي سيدي بنور ببلدية معالمة بالعاصمة أمام مقر البلدية للمطالبة بتدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ وإيجاد حلول سريعة للمشاكل التي نغصت عليهم حياتهم منها انعدام المرافق في الحي الضرورية. وأكد المحتجون في تصريح لـ"الشروق" أنهم ملوا الوعود التي تمليها السلطات المحلية عليهم منذ أكثر من 10 سنوات، وبقيت حبيسة أدراج مكاتب المسؤولين.
وأضاف محتجون أن بلدية معالمة تنصلت من مسؤوليتها تجاههم، وأكدت لهم أنهم تابعون لبلدية الجزائر الوسطى بصفتهم مرحلين منها، وأضاف المحتجون أنهم يعانون من غياب المرافق على غرار غاز المدينة، الأمر الذي كلفهم عناء جلب قارورات الغاز من زرالدة أو معالمة، ويعانون كذلك من غياب ملحقة بلدية، حيث يقومون بالتنقل إلي بلدية معالمة أو الجزائر الوسطى من أجل استخراج الوثائق، ناهيك عن غياب النقل وإن وجد فلا يحترم الناقلون المواقيت النظامية، حيث يضطر السكان إالي التنقل بسيارات الكولوندستان.
كما يعاني الحي من غياب مركز بريدي، كما أن المحلات يرفض أصحابها فتحها لأسباب يجهلونها ناهيك عن غياب ثانوية وانتشار التلوث في الحي.
وكان رئيس بلدية معالمة، قد أكد للمحتجين أمس أن الربط بشبكة الغاز الطبيعي، تأخر بسبب أشغال المدينة الجديدة سيدي عبد الله، أما بخصوص المرافق فقد أكد المير أن بلدية الجزائر الوسطى هي المسؤولة عن ذلك.
واتصلت "الشروق" برئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، الذي قال "لا أفهم لماذا تم اقحامي في القضية، السكان الآن تابعون لبلدية معالمة وأنا لا دخل لي في الأمر، ورئيس بلدية المعالمة هو المسؤول".