أكّد والي وهران عبد الغني زعلان، السبت، توزيع نحو 2000 سكن ترقوي مدعّم خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية على مستوى مختلف البلديات إضافة إلى حصّة 3 آلاف سكن عدل التي كان مقرّرا توزيعها قبل نهاية سنة 2016.
خلال إشرافه، السبت، على توزيع قرارات الاستفادة من 190 سكن ترقوي مدعّم بكلّ من بوتليليس غرب الولاية وحيّ الصباح شرقا، أشار الوالي إلى تدارك التأخّر على مستوى مشاريع الترقوي المدعّم ومختلف الصيغ التي فاقت بعضها الثماني سنوات وذلك لتمكين مختلف الفئات الطالبة للسكن من الاستفادة، مصرّحا أنّه سيتّم خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية، توزيع حوالي 2000 سكن ترقوي مدعّم موازاة مع تسليم المشاريع التي تجري بها الأشغال بوتيرة متفاوتة من موقع لآخر، وقال الوالي أنّ أكبر نسبة لتوزيع السكنات كانت في سنتي 2015 و2016، خصوصا فيما يتعلّق بالسكن الاجتماعي، مضيفا أنّ العملية متواصلة من أجل تمكين مختلف الحاصلين على القرارات التخصيصية من الترحيل نحو سكنات لائقة إضافة إلى المقيمين في سكنات فوضوية مثل برنامج حيّ الصنوبر أو بلانتير.
وأضاف الوالي أنّ سنة 2017 ستعرف استمرارية في توزيع السكنات مع إحداث التنوّع في الصيغ لتمكين باقي الفئات من حقّها في السكن. كما كشف عن توزيع حصّة 3 آلاف سكن عدل لفائدة المكتتبين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، بعدما كان مقرّرا توزيعها قبل نهاية السنة الماضية، حيث لم تكتمل الأشغال بعد على مستوى ورشات الإنجاز، مفيدا بأنّ المتابعة متواصلة لمختلف المشاريع مع تحذير المقاولات المشرفة على الإنجاز من التأخّر وعدم احترام شروط الجودة والنوعية.
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إضافة لحصّة 3 آلاف من سكنات عدل وأخرى اجتماعية
توزيع 2000 سكن ترقوي مدعّم خلال الثلاثي الأوّل من 2017 بوهران
صالح فلاق شبرة
صحافي، ومراسل الشروق من ولاية وهران
أكّد والي وهران عبد الغني زعلان، السبت، توزيع نحو 2000 سكن ترقوي مدعّم خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية على مستوى مختلف البلديات إضافة إلى حصّة 3 آلاف سكن عدل التي كان مقرّرا توزيعها قبل نهاية سنة 2016.
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خلال إشرافه، السبت، على توزيع قرارات الاستفادة من 190 سكن ترقوي مدعّم بكلّ من بوتليليس غرب الولاية وحيّ الصباح شرقا، أشار الوالي إلى تدارك التأخّر على مستوى مشاريع الترقوي المدعّم ومختلف الصيغ التي فاقت بعضها الثماني سنوات وذلك لتمكين مختلف الفئات الطالبة للسكن من الاستفادة، مصرّحا أنّه سيتّم خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية، توزيع حوالي 2000 سكن ترقوي مدعّم موازاة مع تسليم المشاريع التي تجري بها الأشغال بوتيرة متفاوتة من موقع لآخر، وقال الوالي أنّ أكبر نسبة لتوزيع السكنات كانت في سنتي 2015 و2016، خصوصا فيما يتعلّق بالسكن الاجتماعي، مضيفا أنّ العملية متواصلة من أجل تمكين مختلف الحاصلين على القرارات التخصيصية من الترحيل نحو سكنات لائقة إضافة إلى المقيمين في سكنات فوضوية مثل برنامج حيّ الصنوبر أو بلانتير.
وأضاف الوالي أنّ سنة 2017 ستعرف استمرارية في توزيع السكنات مع إحداث التنوّع في الصيغ لتمكين باقي الفئات من حقّها في السكن. كما كشف عن توزيع حصّة 3 آلاف سكن عدل لفائدة المكتتبين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، بعدما كان مقرّرا توزيعها قبل نهاية السنة الماضية، حيث لم تكتمل الأشغال بعد على مستوى ورشات الإنجاز، مفيدا بأنّ المتابعة متواصلة لمختلف المشاريع مع تحذير المقاولات المشرفة على الإنجاز من التأخّر وعدم احترام شروط الجودة والنوعية.