بوتفليقة يستقبل أمير قطر السابق

date 2017/01/08 views 435 comments 0
author-picture

icon-writer واج

استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأحد بالجزائر العاصمة، أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

icon-links تغطيات ذات صلة

وقد جرى اللقاء بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.

icon-tags
  • print