بوتفليقة يستقبل أمير قطر السابق

استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأحد بالجزائر العاصمة، أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقد جرى اللقاء بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.