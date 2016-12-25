العدد: 5331
2017/01/07
العدد: 5330
2017/01/06
العدد: 5329
2017/01/05
العدد: 5328
2017/01/04
العدد: 5327
2017/01/03
العدد: 5326
2017/01/02
العدد: 5325
2016/12/31
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأحد بالجزائر العاصمة، أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وقد جرى اللقاء بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1مواقع مغربية وفرنسية وإسرائيلية روّجت للاحتجاجات عبر الفايسبوك
2الجزائر تتسلم 8 مقاتلات "سوخوي 30 أم كا" روسية
3تبون: أقسم بأن برنامج الرئيس لن يتوقف
46 تخصصات لنيل البكالوريا.. والتربية الإسلامية باقية
5بن فليس: قررنا مقاطعة التشريعيات
Français English
الرأي
عمار يزلي
على الكروشْ تُخلى العروشْ؟
جمال لعلامي
شاتي اللبن ومخبّي الطاس!
عبد الناصر
المشكلة ليست في الأزمة وإنما في "طرق" حلّها!
التهامي مجوري
من يصنع اليأس؟
جمال لعلامي
تخطي راسي!
حبيب راشدين
من مصادرة التعريب إلى تعريب المستورد
صالح عوض
هل هو فصل الصراع الأخير؟
حسين لقرع
الحُكم الفاشل والأرض المحروقة
عبد الوهاب بكلي
انتهاكات "حقوق الإنسان".. الوجه الآخر للاعدالة الدولية
سلطان بركاني
وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا
الفيديو
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
بوتفليقة يستقبل أمير قطر السابق
واج
استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأحد بالجزائر العاصمة، أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
تغطيات ذات صلة
بن عبد السلام: هناك وزراء خطر على الجزائر
بوتفليقة يستقبل أمير قطر السابق
أمطار غزيرة وثلوج بالمرتفعات إلى نهاية الأسبوع
"جبهة التغيير" توافق على الوحدة مع حمس
الأمن يسحب قرابة الربع مليون رخصة سياقة خلال 2016
وقد جرى اللقاء بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.