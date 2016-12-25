بن عبد السلام: هناك وزراء خطر على الجزائر

اتهم رئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، الأحد، بعض وزراء الحكومة الذين لم يسمهم، باستفزاز الجزائريين، معتبرا وجودهم في الحكومة خطرا على الجزائر حكومة وشعبا، وأن وجودهم برأيه لا يخدم الوطن ولا السلطة ولا رئيس الجمهورية.

وقال بن عبد السلام، في لقاء حزبي بمناضليه بولاية غليزان: "إن أعمال الشغب التي رافقت مطلع السنة الجديدة بسبب غلاء الأسعار لا تخدم الجزائر، وتشوه صورتها بالخارج"، مستدلا بالعشرية السوداء وبأحداث غرداية التي استغلتها أطراف لضرب استقرار البلاد. ودعا بن عبد السلام الجزائريين إلى الحفاظ على نعمة السلم، وأن يضعوا استقرار بلادهم قبل كل اعتبار، لأن أمنها واستقرارها خط أحمر، مشددا على وجوب التفريق بين السلطة والدولة.