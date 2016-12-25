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لجنة خاصة للتحقيق في الفضيحة ومعاقبة المتورطين
موظفون "يسرقون" وجبات المرضى بالمستشفيات!
- أعوان وممرضون ومسؤولو مصالح تورطوا في سرقة لحوم ومواد غذائية
- قيمة الوجبة الحقيقة تتراوح بين 300 و500 دينار.. والمقدّمة لا تتجاوز 150 دينار فقط
شكل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، الخميس الماضي لجنة تحقيق خاصة، تتكون من مفتشين عامين وإطارات سامية للتحقيق في تحويل كميات جد معتبرة من المواد الغذائية واللحوم من المستشفيات إلى وجهات أخرى، مع أنها مخصصة للمرضى، تورط فيها عدد من الممرضين وأعوان أمن وعدد من مسؤولي مصالح.
الوزير بوضياف الذي توعد بتحويل المتورطين على مصالح الأمن ومتابعتهم قضائيا، تحرك بناء على تقرير مفصل تطرق إلى كيفية تحويل كميات جد معتبرة من المواد الغذائية الموجهة للمرضى إلى وجهات أخرى بعدد من المستشفيات، تورط فيها عدد من أعوان الأمن والممرضين ورؤساء أقسام مصالح، وأحيانا مديرون ونواب مؤسسات استشفائية.
وقد تطرق التقرير إلى تفاصيل تورط فيها مدير مركز استقبال مرضى السرطان بمستشفى جامعي بإحدى الولايات، بعد أن تم ضبطه متلبسا بسرقة كمية ذات جودة عالية من اللحوم وكذا علب من "الياغورت" والتونة، بالإضافة إلى الزيت والحليب، حيث كشفت التحقيقات أن المعني متعود على إخراج كمية معتبرة من المواد الغذائية واللحوم من المصلحة وتحويلها إلى بيته وأقاربه.
وحسب مصادر "الشروق" فإن الوجبات الغذائية التي تقدم للمرضى تكون على أساس بطاقات تقنية يتم تحضيرها يوميا حسب عدد المرضى الموجودين بالمصالح، إذ يتراوح سعر الوجبة اليومية الواحدة بين 300 دينار و500 دينار، وهذه الوجبات تقدم حسب خصوصيات كل مريض، حيث تقسم نوعية الوجبات بين مريض عادي وبين مصاب بالسكري وبين أطفال وبين عمال المستشفى.
وتشير المعطيات إلى أن الوصاية تفرض على مصالحها الاستشفائية، توفير في كل وجبة مريض "ياغووت وقارورة مياه معدنية"، إلا أن السرقات التي تتم سواء على مستوى مصالح الإطعام أو المصالح الأخرى بعدد من المستشفيات، حرمت العديد من المرضى من المواد الغذائية واللحوم وحتى المياه المعدنية منها، ما جعل الفاتورة الحقيقية للوجبة الغذائية اليومية المقدمة لكل مريض لا تتعدى 150 دينار.. والباقي في خبر كان!
2017/01/08 على 22:091
يا لطيف ... على كروشهم يخلوا عروشهم ... تقول عمرهم ما كلاو !
SoloDZ2017/01/08 على 22:102
انحطاط الاخلاق وموت الضمير وسوء التربية بسبب تقهقر دور الاسرة والمدرسة والمسجد نتج عنه جيل معوق ذهنيا ونفسيا واعني بكلمة معوق اي جسد دون روح فروح المسلم نقية بالفطرة لا ترضى بالعفن في السلوك الفردي وفي المعاملات مع الناس إلا اذا تعرضت لاغماس في التيهان الروحي الذي لا يجلب سوى الصفات الشيطانية تقاعس لامبالات لا تانيب ضمير لا احساس لا شعور لا خيشة الخالق .. الخ بل وتجلب سوى الشرور والقبح وعليه فإذا اردنا ان نرجع لعصرنا الذهبي في التحضر على جميع الاصعدة والمستويات فعلينا ان نشتغل على دولة اخلاقية
2017/01/08 على 22:133
هل بقى شئ بالمستشفيات لم يسرق ؟
الغذاء .. الادويه .. العتاد ...الفراش..... الخ
حتى اعمار المرضى سرقت بسبب الاستهتار و سوء العلاج
العباسي - الجزائر ارض الله2017/01/08 على 22:184
وخصوصا الموضفات اكثر سرقه ياكلو السم ان شاء الله
2017/01/08 على 22:235
قلة ادبــــــــــــــ تغتصب لقمة المريض ما تحشمش -
abdel - alger2017/01/08 على 22:366
Le vol de la nourriture des malades ça date depuis longtemps. Mais c'est grâce à la journaliste comme Nouara que peut être nos dirigeants bougent pour mettre l'ordre dans nos hôpitaux , dans les restos universitaires et des écoles etc...
تلميذ البشير بوكثير - رأس الوادي2017/01/08 على 22:457
الله لاتربحكم ياالسراقين .
abdekrimtawi - alger2017/01/08 على 22:508
اذا لم تستحي فأفعل ما شئت هذا حال هذه البلاد في جميع المجالات همهم بطونهم لا يهم بالنسبة لهؤلاء انه من حلال ام من حرام سيأتي يومكم اللذي توعدون حتى المرضى شفاهم الله لم يسلمو منهم جشع و وحشية في كل الامور