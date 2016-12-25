شنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا الفايسبوك وتويتر، هجوما حادا ضدّ الإعلامي السوري فيصل القاسم، عقب التغريدة التي نشرها تعليقا على تصريح للوزير الأول عبد المالك سلال والتي قال فيها أن الربيع العربي غريب على الجزائر والجزائريين!
وكان فيصل القاسم قد نشر على صفحته في الفايسبوك "تغريدة" نقل فيها أن أحد الجزائريين علق على تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال بالقول أنه سيتعرف على الربيع قريبا، أمر دفع بالكثير من الجزائريين لشن هجوم ضد فيصل القاسم، حيث قالوا أنه "يريد الخراب وينشر الفتنة في الجزائر"!
وفي هذا الصدد، قال أحد المعلقين: "خلاص يا فيصل... دمرت معظم دول العرب بربيعكم العبري ولم يتبق لكم إلا الجزائر... الآن تشتغلون عليها!! ستهزمون وتضربون بالحذاء"، فيما أضاف آخر: "شعبنا واعٍ جدا الآن، لقد اكتوينا بنار الدم والموت والحقد والإرهاب والتفرقة ولن نقع فيها من جديد بإذن الله.. شكرًا لمشاعرك".
وقال معلق ثالث: "الجزائر مسقية بدماء الشهداء والجزائر عبارة عن أمانة سلمها الشهداء لنا ولن نخذلهم فلتحيا الجزائر ويسقط كل المتربصين بها أمثالك".
وربط معلق احتفال الجزائريين القريب بـ"يناير" ليقول لمقدم الاتجاه المعاكس: "سوف نحتفل بالسنة الأمازيغية الجديدة قريبا، أما ربيع الدم الذي انتم مروحته فلنا عبرة وخبرة". وتاريخيا، قال جزائري آخر: "احنا تعرفنا عليه قبل ما تعرف عليه بلدان العربية والحمد لله شبعنا منو خليناه ليكم تتهنو منو وبصحتكم الربيع العربي"، وفي السياق ذاته قال آخر: "من عاش ما عاشته الجزائر في الثمانينات، سيدرك تماما أننا أول من تعرف على الربيع العربي(...) بلادنا نحميها ولن نقود فيها ربيعا دمويا".
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بعد ما نشر "تغريدة" علق فيها على تصريحات سلال الأخيرة
جزائريون يقصفون فيصل القاسم.. ويرددون: "عرفنا الربيع قبلكم"!
يوسف.أ
شنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا الفايسبوك وتويتر، هجوما حادا ضدّ الإعلامي السوري فيصل القاسم، عقب التغريدة التي نشرها تعليقا على تصريح للوزير الأول عبد المالك سلال والتي قال فيها أن الربيع العربي غريب على الجزائر والجزائريين!
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وكان فيصل القاسم قد نشر على صفحته في الفايسبوك "تغريدة" نقل فيها أن أحد الجزائريين علق على تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال بالقول أنه سيتعرف على الربيع قريبا، أمر دفع بالكثير من الجزائريين لشن هجوم ضد فيصل القاسم، حيث قالوا أنه "يريد الخراب وينشر الفتنة في الجزائر"!
وفي هذا الصدد، قال أحد المعلقين: "خلاص يا فيصل... دمرت معظم دول العرب بربيعكم العبري ولم يتبق لكم إلا الجزائر... الآن تشتغلون عليها!! ستهزمون وتضربون بالحذاء"، فيما أضاف آخر: "شعبنا واعٍ جدا الآن، لقد اكتوينا بنار الدم والموت والحقد والإرهاب والتفرقة ولن نقع فيها من جديد بإذن الله.. شكرًا لمشاعرك".
وقال معلق ثالث: "الجزائر مسقية بدماء الشهداء والجزائر عبارة عن أمانة سلمها الشهداء لنا ولن نخذلهم فلتحيا الجزائر ويسقط كل المتربصين بها أمثالك".
وربط معلق احتفال الجزائريين القريب بـ"يناير" ليقول لمقدم الاتجاه المعاكس: "سوف نحتفل بالسنة الأمازيغية الجديدة قريبا، أما ربيع الدم الذي انتم مروحته فلنا عبرة وخبرة". وتاريخيا، قال جزائري آخر: "احنا تعرفنا عليه قبل ما تعرف عليه بلدان العربية والحمد لله شبعنا منو خليناه ليكم تتهنو منو وبصحتكم الربيع العربي"، وفي السياق ذاته قال آخر: "من عاش ما عاشته الجزائر في الثمانينات، سيدرك تماما أننا أول من تعرف على الربيع العربي(...) بلادنا نحميها ولن نقود فيها ربيعا دمويا".