رفعت حصيلة "السبت الأسود" إلى 26 قتيلا و23 جريحا 4 قتلى وجريحان في مجزرة مرورية بالوادي

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، مساء السبت، فيما أصيب شخصان بجروح متوسطة، في حادث مرور خطير وقع بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين مدينة الوادي وتبسة، على تراب بلدية بن قشة الحدودية.

وحسب شهود عيان، فإن الحادث وقع قبيل مغرب يوم السبت، إثر اصطدام بين شاحنة من الوزن الثقيل بسيارة من نوع "داسيا لوقان"، بقرية الدويلات، التابعة لبلدية بن قشة 140، إلى الشمال الشرقي من مدينة الوادي، كانت تستقلها عائلة في طريقها من مدينة تبسة التي قضت فيها العطلة الشتوية نحو مدينة الوادي. وخلف الاصطدام المأسوي سقوط 03 قتلى في عين المكان، فيما لحقت الضحية الرابعة بالمتوفين، بعد نقلها إلى الاستعجالات الطبية بمدينة الوادي. ولم ينج من الموت في الحادث إلا طفلان، يبلغان من العمر 10 و05 سنوات، على التوالي، أصيبا بجروح متوسطة الخطورة، ونقلا إلى المؤسسة الاستشفائية بن اعمر الجيلاني بالوادي، فيما قام عناصر الحماية المدنية الذين استمروا في جهودهم لمدة زادت عن 04 ساعات، بتحويل جثث القتلى إلى مصلحة حفظ الجثث في ذات المؤسسة الاستشفائية. فارتفعت حصيلة السبت الأسود في طرقات الجزائر إلى 26 قتيلا و23 جريحا. وفتحت مصالح الدرك الوطني بالوادي تحقيقا لكشف حقيقة للحادث المروري الأليم، التي يرجح أن السرعة المفرطة هي السبب المباشر لها.

قائمة الضحايا

1– مناس سيف الدين 7 سنوات

2- مناس محمد 64 سنة

3- بنوارة علجية 37 سنة

4- جثة لم يتم التعرف على هويتها