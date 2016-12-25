أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن 4 إسرائيليين، قتلوا، وأصيب 15 آخرين، جراء حادث الدهس الذي وقع بعد ظهر الأحد، في مستوطنة جنوبي القدس.
وقالت الهيئة في بيان إن من بين الجرحى، إصابة خطيرة، و٤ متوسطة، و١٠ طفيفة.
وقالت الشرطة في بيان وصل وكالة الأناضول، إن الحادث وقع في مستوطنة ارمونا نتسيف (جنوب القدس).
وقالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصل وكالة الأناضول، إن القتلى والجرحى هم من جنود الجيش الإسرائيلي.
وأضافت إن الجنود القتلى والجرحى هم في "العشرينات من أعمارهم".
كما أكدت أن منفذ الهجوم، قُتل عقب الحادث.
ولم تكشف الشرطة عن هوية المنفذ، لكن القناة العاشرة في التلفاز الإسرائيلي، قالت إنه جاء من بلدة "جبل المكبر" في القدس.
وأشارت الناطقة إلى أن الشرطة فرضت "حظر نشر" كامل حول تفاصيل الحادث.
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منفذ الهجوم قُتل عقب الحادث
مقتل 4 اسرائيليين في حادثة دهس بالقدس
وكالات
أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن 4 إسرائيليين، قتلوا، وأصيب 15 آخرين، جراء حادث الدهس الذي وقع بعد ظهر الأحد، في مستوطنة جنوبي القدس.
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وقالت الهيئة في بيان إن من بين الجرحى، إصابة خطيرة، و٤ متوسطة، و١٠ طفيفة.
وقالت الشرطة في بيان وصل وكالة الأناضول، إن الحادث وقع في مستوطنة ارمونا نتسيف (جنوب القدس).
وقالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصل وكالة الأناضول، إن القتلى والجرحى هم من جنود الجيش الإسرائيلي.
وأضافت إن الجنود القتلى والجرحى هم في "العشرينات من أعمارهم".
كما أكدت أن منفذ الهجوم، قُتل عقب الحادث.
ولم تكشف الشرطة عن هوية المنفذ، لكن القناة العاشرة في التلفاز الإسرائيلي، قالت إنه جاء من بلدة "جبل المكبر" في القدس.
وأشارت الناطقة إلى أن الشرطة فرضت "حظر نشر" كامل حول تفاصيل الحادث.