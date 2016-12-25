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في تعليقه على أحداث بجاية
ولد عباس: الجزائر مستهدفة بعد نجاتها من "الخراب العربي"
قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الأحد، في تعليقه على أحداث بجاية أن الجزائر التي نجت مما أسماه "الخراب العربي" مستهدفة من أطراف في الخارج وبأيادي داخلية.
وصرح ولد عباس، على هامش لقائه بالجمعية الوطنية للمهندسين، أن "الجزائر مستهدفة بسبب استقرارها، رغم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العالم، والحمد لله خرجنا ناجين بصراحة ليس مثل ما يسمى الربيع أو الخراب العربي ".
وأيد المتحدث تصريحات الوزير الأول حول أحداث بجاية، بالقول "سلال قال بصراحة ما وقع لقد كان هناك تغليط للشباب وتحريض للشباب والمواطنون هم من واجههم"
وحسبه فإن "الأيادي الداخلية التي تريد العبث باستقرار الجزائر، تتمثل في بعض أصحاب المال الفاسد، الذين لا تعجبهم إجراءات السلطة بمحاربة تبييض الأموال ومكافحة الفساد".
BOUZENZENE2017/01/08 على 22:031
FAKOU. Si l'état combat vraiment la corruption, il commence par mettre la moitie des ministres en prison, et avant eux, CHAKIB KHALIL et amar ghoul
mohamed_a2017/01/08 على 22:21
l'a très bien dit
mohamed_a2017/01/08 على 22:102
وحسبه فإن "الأيادي الداخلية التي تريد العبث باستقرار الجزائر، تتمثل في بعض أصحاب المال الفاسد، الذين لا تعجبهم إجراءات السلطة بمحاربة تبييض الأموال ومكافحة الفساد".
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أليست سلطة الأفلان و ربيبتها الأرندي من مكن أصحاب المال الفاسد
2017/01/08 على 22:193
مرة اخرى اصحاب القراريتكلمون عن الايادي الخارجية ، في نظرهم المواطن الجزائري قاصر لا يفقه شيئا........كفىايهاالديناصورات من استصغار شعبكم الذي والاكم عن تسيير شؤونه
Fennec - dz2017/01/08 على 22:264
وزراء وحكام يعيشون في زمان ماقبل المنطق وكأنهم يعيشونمع الإنسان البدائي في جزيرة منعزلة.مابكم يا أنتم ألا تدرون في أي عصر تعيشون؟أتدرون ماوصل إليه وعي الشعوب؟أو أنكم تفعلون ذلك للإستفزاز والضحك على ذقونكم؟أليس لديكم أطفالا إسألوهم ليخبرونكم أين وصل وعيهم بعد الإنفتاح التكنولوجي.أي تهديد يا أنتم؟الكل يعلم ويعرف أن أكبر مهدد للبلاد هو أنتم وعصابات النهب والسطو التي أكلت كل شيء في هاته البلاد.على من تكذبون؟الشعب علابالو بكلشي وراهو غير حشمان ويتفرج فالسيرك تاعكم بصح كملوا هاك برك سوف يحصدكم كل غضبه
2017/01/08 على 22:275
انتم هم الجزائر احنا رانا نتفرجوا.
youssef - españa2017/01/08 على 22:346
شخصيا اعتبرك من عقلاء القوم نظرا لخبرتك وتجربتك الطويلة داخل دولب الحكم ونظرا لسنك أتمنى ان تخرج عن صمتك وتصارح الشعب أين هي مكامن الأخطاء التي ارتكبت منذ الاستقلال إلى يومنا هذا يعاني منها الشعب بأكمله لان الأمور غير طبيعية تماما اذا كنت تأمن بما ان هناك أيادي خارجية يجب عليكم شرح الأسباب التي تجعل الأيادي الخارجية تبعث بالبلاد ؟ولا دولة واحدة من دول الجوار كلما وقعت مظاهرة تعاني من الأيادي الخارجية مثلكم .كفاكم من الكذب على الشعب المشكلة فيكم انتم غير واضحين لا مع الداخل ولا مع الخارج
المحلل السياسي - الجزائر2017/01/08 على 22:367
المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين
عندما كنا في العشرية السوداء كان العرب يرقصون-والبعض منهم استفادوا من غيابنا على الساحة الدولية
والان الجزائر تسعى لاستقرار الدول العربية ---ما اكبرك يا جزائر.
hamza - chelghoum.laid2017/01/08 على 22:378
يا ولد عباس انت ولي زيك هما الي خربو في لبلاد.
تلميذ البشير بوكثير - رأس الوادي2017/01/08 على 22:439
اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وكل بلاد المسلمين.
ملاحظ2017/01/08 على 22:4910
الظلم والفساد وتسلط واستبداد يولد الخراب العربي يا سيد ولد العباس وعوض تخويف الشعب يعرف جيدا أن الفتن والمظاهرات ليس من الإسلام فلا تستغلوه كصعاليك فالإسلام لا يدافع عن الحكام فاجر ولستم على مأمن من حساب بسنك يقترب من 90 سنة ونسيت انك بقيت فقط نصف خطوة نحو القبر فولا فكرتم قليلا فيه لأعتقتم في هذا الشعب الذي ظلمتموه وتأكلوه من جلوده وانتم حطمتم كل أحلامه وحرمتم عليه طموحاته ونهبت وسرقت البلاد لا يوجد ثقة في من يحكموننا والخراب العبري انتم شجعتموه وهيجتموه خاصة بلا عدل والحقوق والنظام تحمي اللصوص
أيوب الصابر2017/01/08 على 22:5611
وأي خراب أكبر هذا ؟! إقتصاد منهار ,إنعدام التنمية, تعليم منحط , فساد سياسي واجتماعي,نهب للعقار ,تفشي الجرائم مع غياب الأمن وانتشار رهيب لقطاع الطرق , إنهيار أخلاقي فظيع وتفشي العنف والمخدرات في بلد أهدر أكثر من مليار دولار دون أن يجدالمواطن طريقا صالحة للمشي وفوق هذا نعاقب بأن نرى نفس الوجوه البائسة تتصدر المشهد السياسي حتى يفقدوننا أي أمل في التغيير وعندما يصيح المجروح من شدة الألم يقال له أياد أجنبية ومؤمرات خارجية وهم والله أكبر مؤامرة تهدد وأكبر خراب.
فريد - باتنة2017/01/08 على 22:5812
الجزائر مستهدفة لماذا لائنكم لم تعدلو مع شعوبكم لهذا دخلو من هذا الباب .والحل يجب ان تعملو على توضيف الناس واسكانهم و توفير الصحة بذالك يصبحو مواطنين صالحين اما غير ذالك لا يحتمل هذه الحكومة الى من اتاه الله الصبر على حكامه.وان لم تعدلو مع شعوبكم سيتهجم عليكم من خارج وطنكم.
2017/01/08 على 22:5913
هل توجد دولة غير مستهدفة