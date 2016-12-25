في تعليقه على أحداث بجاية ولد عباس: الجزائر مستهدفة بعد نجاتها من "الخراب العربي"

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الأحد، في تعليقه على أحداث بجاية أن الجزائر التي نجت مما أسماه "الخراب العربي" مستهدفة من أطراف في الخارج وبأيادي داخلية.

وصرح ولد عباس، على هامش لقائه بالجمعية الوطنية للمهندسين، أن "الجزائر مستهدفة بسبب استقرارها، رغم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العالم، والحمد لله خرجنا ناجين بصراحة ليس مثل ما يسمى الربيع أو الخراب العربي ".

وأيد المتحدث تصريحات الوزير الأول حول أحداث بجاية، بالقول "سلال قال بصراحة ما وقع لقد كان هناك تغليط للشباب وتحريض للشباب والمواطنون هم من واجههم"

وحسبه فإن "الأيادي الداخلية التي تريد العبث باستقرار الجزائر، تتمثل في بعض أصحاب المال الفاسد، الذين لا تعجبهم إجراءات السلطة بمحاربة تبييض الأموال ومكافحة الفساد".