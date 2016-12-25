غريب أمر وزارة التربية الوطنية، ففي أقل من شهر، أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، خلال الزيارة التفقدية التي قادتها إلى ولاية بشار، عن تنظيم مسابقة خارجية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، شهر جويلية المقبل، وذلك عقب ضبط الاحتياج بدقة، خلال الجلسات الوطنية.
ليطل علينا المفتش العام بالوزارة، السعيد بن سالم، الأحد، بتصريح آخر عبر القناة الإذاعية الأولى، يؤكد فيه أن المسابقة ستبرمج شهر ماي القادم، وليس جويلية في مادتين اثنتين وهما الرياضيات والفيزياء.. والسؤال الذي يطرح نفسه: من نصدق: الوزيرة أم إطاراتها؟ فصدق المثل الشعبي القائل: "كل واحد يغني بغناه".
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تضارب التصريحات بين بن غبريط وإطاراتها
ق.و
غريب أمر وزارة التربية الوطنية، ففي أقل من شهر، أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، خلال الزيارة التفقدية التي قادتها إلى ولاية بشار، عن تنظيم مسابقة خارجية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، شهر جويلية المقبل، وذلك عقب ضبط الاحتياج بدقة، خلال الجلسات الوطنية.
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ليطل علينا المفتش العام بالوزارة، السعيد بن سالم، الأحد، بتصريح آخر عبر القناة الإذاعية الأولى، يؤكد فيه أن المسابقة ستبرمج شهر ماي القادم، وليس جويلية في مادتين اثنتين وهما الرياضيات والفيزياء.. والسؤال الذي يطرح نفسه: من نصدق: الوزيرة أم إطاراتها؟ فصدق المثل الشعبي القائل: "كل واحد يغني بغناه".