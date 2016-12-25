كشفت قوات التحالف الدولي الأحد 8 جانفي عن مقتل جندي أمريكي في الأردن في حادث لا صلة له بأعمال قتالية، حسب "أ بي سي نيوز" الأمريكية.
وقالت قوة المهام المشتركة لعملية (العزم المتأصل) في بيانها إن، "الجندي الأمريكي توفي في حادث لا صلة له بالقتال خلال تشغيل معدات بناء في الأردن"، كما أشار البيان إلى أن الجندي عنصر مشارك في عملية الجيش الأمريكي "العزم المتأصل"، لقتال ومحاربة تنظيم داعش في سوريا والعراق، وأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تحقق في الموضوع.
من جهته نشر (البنتاغون) الأحد معلومات عن الجندي، العريف إيسايا بوكر، وهو من بلدة سيبولو في ولاية تكساس، وتم تعيينه في الكتيبة الثانية، التابعة لمجموعة من القوات الخاصة بولاية كنتاكي، ومشارك في عملية "العزم المتأصل"، توفي نهاية الأسبوع ليل السبت في حادث ليست له صلة بأعمال قتالية في الأردن.
وحسب بيانات البنتاغون، يتواجد نحو ألفي عنصر من القوات الأمريكية في الأردن لدعم وتدريب عناصر من الجيش الأردني ومن أجل محاربة تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيه الجيش الأمريكي عن مقتل أحد جنوده، إذ قتل جندي أمريكي في أكتوبر بانفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق بالقرب من مدينة الموصل العراقية.
كما قتل جنديان أمريكيان بعد ذلك، أحدهما بانفجار عبوة ناسفة شمال سوريا وآخر الأسبوع الماضي في حادث غير قتالي في العراق.
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جندي أمريكي يلقى مصرعه في الأردن
روسيا اليوم
كشفت قوات التحالف الدولي الأحد 8 جانفي عن مقتل جندي أمريكي في الأردن في حادث لا صلة له بأعمال قتالية، حسب "أ بي سي نيوز" الأمريكية.
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وقالت قوة المهام المشتركة لعملية (العزم المتأصل) في بيانها إن، "الجندي الأمريكي توفي في حادث لا صلة له بالقتال خلال تشغيل معدات بناء في الأردن"، كما أشار البيان إلى أن الجندي عنصر مشارك في عملية الجيش الأمريكي "العزم المتأصل"، لقتال ومحاربة تنظيم داعش في سوريا والعراق، وأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تحقق في الموضوع.
من جهته نشر (البنتاغون) الأحد معلومات عن الجندي، العريف إيسايا بوكر، وهو من بلدة سيبولو في ولاية تكساس، وتم تعيينه في الكتيبة الثانية، التابعة لمجموعة من القوات الخاصة بولاية كنتاكي، ومشارك في عملية "العزم المتأصل"، توفي نهاية الأسبوع ليل السبت في حادث ليست له صلة بأعمال قتالية في الأردن.
وحسب بيانات البنتاغون، يتواجد نحو ألفي عنصر من القوات الأمريكية في الأردن لدعم وتدريب عناصر من الجيش الأردني ومن أجل محاربة تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيه الجيش الأمريكي عن مقتل أحد جنوده، إذ قتل جندي أمريكي في أكتوبر بانفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق بالقرب من مدينة الموصل العراقية.
كما قتل جنديان أمريكيان بعد ذلك، أحدهما بانفجار عبوة ناسفة شمال سوريا وآخر الأسبوع الماضي في حادث غير قتالي في العراق.