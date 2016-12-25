آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
-
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
-
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
-
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
-
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
-
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
-
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
-
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
-
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
-
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
لا يزال في حدود 420 دج للصفيحة رغم انهيار سعر الدجاج إلى 250 دج
تجار يقاطعون تموين محلاتهم بالبيض لكسر سعره في وهران
شرع العديد من التجار، منهم معتمدين في مجال البيع بالجملة، وأصحاب متاجر كبرى على مستوى ولاية وهران، في اعتماد أسلوب مقاطعة التعامل مع منتجي الدواجن، وإحلال الكساد تحديدا على مادة البيض التي لا يزال سعرها مرتفعا، وهذا في خطوة منهم لخفضه على الطريقة ذاتها التي تصرف بها أصحاب قصابات مع منتجي اللحوم البيضاء، بسبب عزوف الزبائن عن اقتناء هذه المادة.
وعلى الرغم من أن الاستجابة لقرار المقاطعة التي تختص في الوقت الراهن صفائح البيض، لا تزال ضئيلة ومتفاوتة النسبة، لاسيما في صفوف تجار البيع بالتجزئة، إلى أن تركيز الداعين لهذا الأمر التفافهم حول أصحاب المتاجر الكبرى، وخاصة تجار البيع بالجملة من شأنه توسيع دائرة ترك هذا المنتج، وإخضاعه تلقائيا.
وبمجرد أن تلقى مساعيهم صداها وتأثيرها على هؤلاء، لخطر الكساد الذي يهدد مصالحهم التجارية قبل أن يتم إخراجه من المداجن، وهي الخطة التي شرع مؤخرا في تنفيذها، حيث بدأ زبائن جل السوبيرات المعروفة في وهران يلتمسون ظاهرة اختفاء مادة البيض من على رفوف الأروقة المخصصة لها، في حين يسجل رواج بيعها من طرف باعة فوضويين على الطريق العام والأسواق الموازية بأسعار تتراوح ما بين 375 دج و420 دج، فيما هي في حدود 450 دج للصفيحة الواحدة المكونة من 30 وحدة بيض لدى تجار تجزئة وبكميات محدودة، وهو المؤشر الذي لم يتراجع عن هذا المستوى المرتفع منذ أكثر خمسة أشهر خلت، وتحديدا بداية من شهر أوت الماضي، والحديث عن وجود أزمة في إنتاج الدجاج البيوض واللاحم، والتي أعقبها بقليل ارتفاع مواز في أسعار اللحوم البيضاء التي وصلت قبل حوالي شهرين تقريبا للذروة، وبقيمة 450 دج للكيلوغرام الواحد بالنسبة للدجاج.
لكن تؤكد مصادرنا، أن ثمة إجماع كان قد دار بين أصحاب قصابات تنشط في مجال بيع لحوم الدجاج، في اتجاه مقاطعة التعامل مع أصحاب المداجن، والاكتفاء بعرض اللحوم الحمراء ومشتقاتها على مستوى محلاتهم في انتظار ترقب صدى هذا القرار لبضعة الأسابيع، خاصة وأن مردودهم التجاري من بيع اللحوم البيضاء كان قد تراجع بشكل كبير بسبب الزيادات المفروضة على سعره انطلاقا من حلقة الإنتاج، لتشير ذات المصادر إلى أن نجاح خطة الجزارين كان سريعا، وقد التمس الجميع هذه الأيام انتعاشا في سعر لحم الدجاج الذي يتراوح حاليا ومنذ حوالي أسبوع ما بين 265 دج و250 دج للكيلوغرام الواحد لدى تجار التجزئة.
فلاح من الشرق - Algeria2017/01/09 على 07:371
كي كان البيض يدير 150 للبلاطو واحد ماهدر الفلاح كان يخسر بالملاين يوميا... و ضرك حابين تقاطعو ؟ التاجر ديما يربح و يزيد يقاطع ... لوكان يزيد يطيح سوق البيض مرة أخرى .. نراح نولو نستوردوه من الخارج و وتعود تشروه ب 30 دينار للحبة.