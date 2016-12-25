ستسمح بتحسين الربط بين المدن وسيولة حركة المرور 85 منشأة للقضاء على النقاط السوداء المعرضة للفيضانات بغرداية

أنجزت 85 منشأة عبر طرقات ولاية غرداية للقضاء على النقاط السوداء المعرضة لفيضانات السيول والتقليل من اضطرابات حركة المرور أثناء الفيضانات الدورية لأودية المنطقة، حسبما استفيد من مسؤولي قطاع الأشغال العمومية بالولاية.

ويتعلق الأمر بإنجاز 39 جسرا و46 منشأة لصرف مياه السيول والتي تتوزع عبر الطرقات وغيرها من المسالك العابرة لولاية غرداية وتطلبت استثمارا بأكثر من ثمانية ملايير دج، مثلما أوضح مدير القطاع علي تغار.

وأنجزت هذه المنشآت لتسهيل التنقلات وتحسين الربط بين المناطق والمدن والطرقات الهيكلية للولاية، وكذا تحسين الأمن عبر الطرقات وسيولة حركة المرور خلال الفيضانات الدورية التي تشهدها الأودية ومجاريها الفرعية بهذه الولاية.

وتثير في غالب الأحيان عديد الأودية العابرة للمدن السياحية الكبرى للولاية سيما منها سهل ميزاب (الذي يجمع أربع بلديات) وبريان وزلفانة ومتليلي والقرارة الاهتمام من خلال فيضاناتها العنيفة والقوية التي تغرق مياهها عديد الأحياء بهذه المدن وتعرقل حركة المرور.

وجرى إنجاز ما لا يقل عن 15 جسرا و34 منشأة لصرف مياه السيول عبر الطرقات الوطنية العابرة للولاية منها 13 جسرا ومنشأتين لصرف مياه السيول تم إنجازها على مستوى الطرقات الولائية، فيما أنجز 11 جسرا و10 منشآت لصرف مياه السيول بالطرقات البلدية، حسب التوضيحات المفصلة التي قدمها رئيس مصلحة بمديرية القطاع محمد لامين غريقة.

وسمحت هذه المنجزات بتدعيم خطوط الربط مع المناطق الأخرى وإعطاء دفع فرص استقطاب الاستثمار والاستجابة كذلك لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين وأيضا الرفع من سيولة حركة النقل للأشخاص والبضائع، سيما أثناء فترات فيضانات الأودية.

ويكمن الهدف في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية بغية تثمين منطقة غرداية وتحويلها إلى وجهة مفضلة لدى المستثمرين والسياح .

كما مكنت أيضا بتسجيل السلطات العمومية لمشاريع عصرنة وتدعيم وازدواجية المحاور الإستراتيجية.