بعد تراجع عددهم من 1600 إلى 600 خباز.. اتحاد التجار مهنة الخبازين ستنقرض خلال عامين بالعاصمة

تعرف مهنة الخبازين على المستوى الوطني بشكل عام والعاصمة على وجه الخصوص، تراجعا واضحا قد يؤدي إلى انقراض المهنة خلال السنوات المقبلة وهي القضية التي باتت تقلق التجار بمن فيهم أصحاب المخابز الذين سيضطرون إلى حتمية غلقها في حالة التهميش الذي لا يزال يطال النشاط الذي لم يعرف أي ديناميكية أو اهتمام ما قد يؤدي إلى اضطرابات في التموين ليس فقط أيام العطل والأعياد بل قد يمتد الإشكال إلى باقي أيام السنة.

وأكد المنسق الولائي عن مكتب ولاية الجزائر لاتحاد التجار سيدعلي بوكروش في تصريح لـ"الشروق"، أن المشاكل التي يتخبط فيها نشطاء مهنة الخبازين منها هامش الربح، مشكل الكهرباء وتراجع اليد العاملة مقابل عزوف الشباب اتخاذها مهنة دائمة، سيعجل بانقراض الخبازين الذي تراجع عددهم من 1600 خباز في 2007/2008 إلى 600 خباز في الفترة الحالية، وهو رقم مرشح للانخفاض مجددا ما قد يؤدي –حسب المتحدث إلى انقراض شبه كلي للمهنة ليس بالعاصمة فقط وإنما يتعداه ليشمل أزمة حقيقية قد تمس التراب الوطني خلال السنتين المقبلتين.

وعاد بوكروش للحديث عن المشاكل التي لا يزال يتخبط فيها الخباز منها هامش الربح، فالبرغم من أن الوزارة على دراية أن ثمن الخبز لدى الخبازين يقدر بـ10 دنانير وأن الدراسة التي ساهم بها اتحاد التجار قدرت هامش الربح بـ12 دينار للخبزة وانه من المستحيل أن يتم بيع الخبزة بـ8 دنانير، إلا أن الوزارة الوصية لم تحرك ساكنا، لاسيما وأن المشاكل المذكورة تضاف إليها السعر المقنن للفرينة، بالإضافة إلى تكاليف كراء المحلات وأجرة العمال لا تزال على حالها منذ سنوات، ولم تؤخذ بعين الاعتبار إلى يومنا.

ودق المتحدث ناقوس الخطر للبحث في كيفية إعادة إحياء المهنة قبل السقوط في أزمات تتعدى الأعياد والمناسبات مثل ما عايشناه خلال السنوات الماضية.