بولاشيك لن تستقيل قبل 20 جانفي المقبل نظام جديد لطالبي التأشيرة نحو أمريكا

كشفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، عن نظام جديد خاص بدفع تكاليف وبرمجة موعد لتقديم طلب التأشيرة.

وجاء في إعلان السفارة أن البرنامج الجديد، انطلق، الأحد، حيث سيتم تعبئة الاستمارة الإلكترونية 160 DS كما يستوجب التوجه إلى مكتب ARAMEX (مكتب الجزائر العاصمة، أو مكتب حاسي مسعود، أو قريبا مكتب وهران) لتسديد المبالغ المستحقة لطلب التأشيرة.

وأضاف الإعلان أيضا أنه بمجرد دفع التكاليف اللازمة، سيقوم مكتب أرامكس بإصدار إيصال يسمح بجدولة موعد التأشيرة، كما يوجد مواعيد مفتوحة ابتداء من 02 فيفري 2017.

للإشارة ومقابل دفع مبلغ إضافي صغير، ستمنح لطالبي التأشيرات خدمة تسليم جوازات سفرهم إلى عنوان من اختيارهم.

وكانت السفيرة الأمريكية بالجزائر جوان بولاشيك، قد أكدت في تغريدة لها يوم 5 جانفي الماضي، أن القوانين الأمريكية ذات درجة كبيرة من السرية وتمنعها من أي تعليق.

.

وتحفظت السفيرة، على التعليق حول موضوع طلب التأشيرة نحو أمريكا والإجراءات الجديدة التي تخص التصريح بجميع الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بعد تساؤلات وردت إليها من قبل الجزائريين.

من جهة أخرى، أكدت السفيرة الأمريكية بالجزائر، جوان بولاشيك، في تغريدة لها على موقع تويتر، السبت الماضي، أنها لن تقدم استقالتها من منصبها قبل 20 جانفي المقبل، وأنها ستبقى في الجزائر فترة من الزمن.

.

وقالت "إن الدبلوماسيين ذوي الخبرة مثلي، لا يحتاجون لتقديم الإستقالة قبل 20 جانفي".

.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر ينتظر أن تشهد تغييرا برحيل السفيرة جوان بولاشيك في 20 جانفي الجاري، وذلك تنفيذا لتعليمة من فريق الرئيس الجديد دونالد ترامب، والتي تجبر كل السفراء دون استثناء الذين عينهم الرئيس باراك أوباما على الاستقالة كونهم مبعوثون للرئيس السابق.