الحكومة توسع صلاحياتهم وتلزم بحمايتهم من كل التهديدات والإهانات والشتم أمناء البلديات ينتزعون 30 مهمة من حقيبة الأميار

وسعت الحكومة من صلاحيات الأمناء العامين للبلديات، وصنفتهم ضمن الوظائف العليا للدولة، كما ألزمت رؤساء البلديات بضرورة حمايتهم من كل الضغوطات، التهديدات، الإهانات، الشتم، القذف أو الاعتداء الذي يتعرضون له في شخصهم، عائلتهم أو ممتلكاتهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها أو حتى بحكم صفتهم.

وقد أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي المتضمن للأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية، الذي ألزم البلدية بالتدخل لحماية الأمين العام للبلدية في حال وقوع الضرر من خلال حصوله على التعويض من مرتكب تلك الأفعال في حقه.

وتغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ للأمين العام للبلدية أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها. وفي حال تعرضه إلى متابعات قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة، وجب على البلدية أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه، ما لم ينسب إليه خطأ يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.

كما أجبر المرسوم رؤساء المجالس البلدية على إعلام الوالي بكل القرارات التي تتخذ ضد الأمين العام للبلدية ولا سيما المتعلقة بإلغاء تفويض إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي، والعقوبات التأديبية من الدرجة 4 وتوقيف الترتيب بسبب عقوبة تأديبية أو متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.

الأمين العام ممنوع من التحزب إلا بترخيص والإقامة خارج البلدية مرفوضة

وإن وسع المرسوم التنفيذي من صلاحيات الأمين العام إلا أنه ألزمه بضرورة أداء مهامه بأمانة وحيادية، وبهذه الصفة يُلزم بإعلام الوالي المختص إقليميا عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل نشاطاته ضمن حزب سياسي أو جمعية.

وسيكون الأمين العام للبلدية مجبرا أيضا على الدفاع عن مصالح الجماعات الإقليمية والمحافظة عليها، وبهذه الصفة وتحت سلطة رئيس البلدية، يسهر على المحافظة على ممتلكات البلدية، مع ضرورة التحلي بسيرة وسلوك يتناسبان والمسؤوليات الموكلة إليه، ولاسيما فيما يتعلق باحترام واجب التحفظ ويتعين عليه أن يكون رهن إشارة الجماعة الإقليمية، مع اشتراط إقامته في إقليم البلدية، حيث يمارس نشاطه، ويمكن الترخيص له بغير ذلك من طرف الوالي في الحالات الاستثنائية فقط.

ويمنع على الأمين العام للبلدية أن يتلقى ولأي سبب كان، هدايا، هبات أو مكافآت أو مزايا أخرى، ولا يمكن أن تكون للأمين العام للبلدية أي علاقات تبعية سلـّمية مباشرة مع زوجة أو أحد أقاربه إلى غاية الدرجة الثانية.

متابعة قضايا المنازعات وتحضير الميزانية وتسيير العمليات الانتخابية

وكلف الأمناء العامون للبلديات بموجب المرسوم التنفيذي بـ30 مهمة على غرار تحضير اجتماعات المجلس الشعبي الوطني، ومتابعة تنفيذ المداولات، ومتابعة تنفيذ البرامج التنموية للبلدية، اقتراح التعيينات في المناصب العليا ومناصب الشغل المتخصصة في البلدية، بالإضافة إلى مسك بطاقية الناخبين وتسيير العمليات الانتخابية، وكذا ضمان إحصاء الموظفين المولودين في البلدية أو المقيمين بها، حسب شرائح السن في إطار بطاقية الخدمة الوطنية، وضمان تنفيذ إجراءات النظافة والنقاوة العمومية.

كما يكلف الأمين العام للبلدية بمتابعة قضايا منازعات البلدية وتحضير مشروع ميزانية البلدية، مسك وتحيين سجل الأملاك ودفاتر جرد أثاث وعتاد البلدية، إعداد محضر تسليم واستلام المهام بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد.

هكذا يعيّن الأمين العام للبلدية

وتعتبر وظيفة الأمين العام وظيفة عليا للدولة في البلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، ومنصبا عاليا في تلك التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن 100 ألف. في حين يعيّن الأمناء العامون للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة والأمناء العامون مقر الولاية والأمناء العامون لبلديات ولاية الجزائر بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.

ويعين الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة فأقل من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل لرتبة متصرف إقليمي رئيسي، مهندس رئيسي، للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة بصفة موظف، أو الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون 5 سنوات خدمة.

ويعين الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها من 20 ألف نسمة إلى 50 ألفا من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسي، مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة، أو الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون 6 سنوات خدمة فعلية.

كما يعين الأمين العام في البلديات التي يبلغ عدد سكانها من 50 ألفا إلى 100 ألف نسمة من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسي، مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون 3 سنوات خدمة أو 7 سنوات خدمة في منصب مهندس دولة.

ويصنف الأمناء العامون للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة وتدفع رواتبهم استنادا إلى وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية.