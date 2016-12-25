آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
-
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
-
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
-
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
-
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
-
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
-
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
-
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
-
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
-
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
العملية تستغرق 05 دقائق وتكلف الضحايا ما بين 10 و30 مليونا
تنامي سرقة اللوحات اللمسية يرعب أصحاب السيارات
- الضحايا ينشرون صور مركباتهم المسروقة يوميا على الفايسبوك
تشهد ظاهرة سرقة اللوحات اللمسية للسيارات تناميا مخيفا، إلى درجة دفعت الضحايا إلى التكتل في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تجاربهم الحزينة وصور سياراتهم المسروقة، محذرين من انتشار الظاهرة التي باتت تستقطب شبكات مختصة في هذا النوع من السرقات، الذي يدر على محترفيه أرباحا طائلة، خاصة إذا علمنا أن سعر أرخص لوحة لمسية يبدأ من 10 ملايين ويصل إلى 30 مليونا.
وقد بدأت هذه الظاهرة منذ ثلاث سنوات، وكانت تستهدف نوعا محددا من المركبات، تحتوي على اللوحات اللمسية سهلة التركيب، وهي كل من سيارات "رونو كليو 4" و"كليو كابتور" و"بيجو 208"، حيث شهدت مصالح الأمن حينها تهاطل البلاغات والشكاوى في هذا الشأن، غير أن الظاهرة توسعت مؤخرا لتشمل أنواعا أخرى من المركبات في مقدمتها المصنوعة في الجزائر على غرار "رونو سامبول" و"داسيا سانديرو ستابوي".. وامتدت أيضا نحو المركبات الألمانية، على غرار "فولكسفاجن بولو" و"غولف" و"سكودا فابيا" و"فورد فييستا"، وهذا ما أوقع الرعب في نفوس أصحاب السيارات.
وحسب السيد حملاوي كريم، مختص في كهرباء السيارات، فإن نزع اللوحة اللمسية للسيارة يستغرق ما بين 05 و10 دقائق، حسب نوع السيارة، غير أن وجود عصابات مختصة في هذه الظاهرة قد يجعل من العملية أسرع، بوجود العديد من التقنيات والأجهزة المتطورة التي تعطل نظم إنذار السيارات وتسهل عمليات فتحها وسرقتها، وأضاف أنه كان شاهدا على الكثير من الضحايا الذين تفاجؤوا بسرقة لوحات مركباتهم، خاصة أن إصلاح الوضع يتطلب مبالغ كبيرة تتراوح ما بين 11 و30 مليونا.
وفي هذا الشأن، تنصح مصالح الأمن المواطنين بركن مركباتهم في أماكن محروسة وتزويدها بأنظمة إنذار وأمان متطورة، مع سرعة التبليغ في حال التعرض للسرقة.
2017/01/09 على 12:401
هذه ليست سرقة..هي رزق مثلما يرتزق البرلمانيون والوزراء والاطارات السامة...بارك الرب في هذا العمل..
2017/01/09 على 12:48
ALLAH YAHDIK