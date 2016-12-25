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خسر الأرسيدي فوجّه رسالة باسم "مؤسسة عميروش"
آيت حمودة يُطالب بإعتماد "يناير" عيدا وطنيا
وجد نور الدين آيت حمودة، في "مؤسسة العقيد عميروش"، منبرا جديدا لممارسة النشاط السياسي بعدما كان قد أخرج من الباب الضيق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي يعتبر أحد مؤسسيه التاريخيين.
نجل الشهيد عميروش المعروف بخرجاته المثيرة للجدل، دشن مطلع العام الجديد عودته المفاجئة للمشهد برسالة عنوانها "رسالة إلى أولئك الذين يحكموننا" أكد من خلالها على جملة من المطالب التي اعتاد رفعها، عندما كان قياديا في "الأرسيدي" مثل الدفاع عن الأمازيغية واعتماد رأس السنة البربرية "يناير"، عيدا وطنيا كغيره من المناسبات المعترف بها.
ومعلوم أن نجل الشهيد عميروش كان قياديا بارزا في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، غير أنه تم إبعاده من الحزب قبل نحو عام، في ظروف غامضة، وسرعان ما تحولت هذه القضية إلى صراع بينه وبين الرئيس التاريخي للحزب، سعيد سعدي، في أروقة العدالة الفرنسية.
نور الدين آيت حمودة تحدث عما وصفها "العراقيل المتعددة" التي تعترض طريق تجسيد الاعتراف بالأمازيغية، والتي من بينها، بحسب ما جاء في الرسالة، عدم توفير وسائل تطوير هذه اللغة، التي تعتبر جزءا من التراث "التاريخي والثقافي والأنتروبولوجي" للفضاء المغاربي برمته.
نائب "الأرسيدي" السابق، استغل مناسبة السنة الجديدة "يناير" ليتساءل عن غياب أي إشارة للأمازيغية في بطاقة التعريف الوطنية، رغم أن دسترة هذه اللغة يعود إلى العام 1996، وكذلك الشأن بالنسبة لـ"يناير"، معتبرا الاستجابة لهذين المطلبين "مصالحة مع التاريخ" على حد ما جاء في الرسالة.
رسالة آيت حمودة وإن كانت مشفوعة بمناسبة من التراث، إلا أنها تأتي في ظرف تطبعه حمى الانتخابات التشريعية، فالرجل اعتاد التربع على رأس قائمة من قوائم حزبه في الاستحقاقات السابقة، غير أنه هذه المرة يبدو أعزل من أي غطاء سياسي بعد الطلاق الذي حدث بينه وبين حزبه السابق.
ومن هذا المنطلق، تشكل هذه "الخرجة" مغازلة من قبل نجل الشهيد عميروش للناخبين في منطقة القبائل، تحسبا لموعد أفريل المقبل، فالرجل قد لا يعيقه فقدانه الغطاء الحزبي في خوض الاستحقاق الانتخابي المقبل، بالنظر لرمزية الشهيد عميروش في ذاكرة الجزائريين وخاصة سكان منطقة القبائل التي ينحدر منها والده، والتي تشكل عادة الوعاء الانتخابي للحزب الذي اعتاد الترشح ضمن قوائمه.
كما تعتبر هذه الرسالة "وخزا" للأحزاب ذات الخلفية البربرية، وعلى رأسها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، مثلما تعتبر أيضا رسالة لمن يهمه الأمر، مفادها أن آيت حمودة سيواصل دفاعه عن مواقفه السابقة ولو بعد تطليقه النضال في الإطار الحزبي.
2017/01/09 على 12:041
ولماذا لا يطالب أيضا باعتماد عيد ميلاده عيدا وطنيا ؟ كيم ايل سونغ اعتمد أخيرا عيد ميلاد جدته كبداية للعام الجديد في كوريا الشمالية وشتان بين هذا الأخير والذي يسوق "ليناير" ! ليس الفتى من يقول كان أبي ولكن الفتى من قال ها أنا ذا.
العباسي - الجزائر ارض الله2017/01/09 على 12:122
في سيدي بلعباس ملي حليت عينيه لقيت الاحتفال بيناير واجدادي لقاو اجدادهم مطلب عادي
kamel - algérie2017/01/09 على 12:223
les kabyles divent comprendre une bonne fis pour toute,que leur autonomie est la seule solution pour appliquer un projet de démocratie, ils doivent savoir qu'une fois autonome vont instaurer yenayer jour férié,et d'autres dates qui font référence à ntre histoire et culture.au lieu d'interpeller le pouvoir à chaqu'une de nos occasion, pourquoi nous instaurons pas notre république où nous pouvons faire avancer notre condition de vie
أستاذ - متقاعد 2017/01/09 على 12:324
مطالب قديمة جديدة طالب بها كل من لم يتنكر لهويته وتاريخه وأصوله منذ عشرات السنين وبالتالي فالرجل لم يأت بأي جديد بل كرر أو ذكر فقط بواحد من المطالب المشروعة والتاريخية الذي يحتفل به في كل ربوع الوطن بطرق مختلفة ويبقى فقط إضافة المناسبة الى قائمة الأعياد الوطنية وتلك ليست الى قضية وقت لأن بعد ترسيم لغة يناير والذي قيل أنه من المسحيلات السبع قبل سنوات لم يعد المستحيل ممكنا مع من لا يعترف بالمستحيلات ومن يعشق التحديات ومن يفضل الموت الف مرة من حياة الذل والهوان والخيانة لشهداء القضية وكم هم كثيرون
عباس - الجزائر2017/01/09 على 12:345
قضية عيد يناير ليست لايت حمودة او اي اخر فهي عيد الاصالة و الهوية ليست فقط للشعب الجزائري بل لكل شعوب الامازيغ من جزر الكناري شمالا الى وسط مالي جنوبا و من المحيط الاطلسي غربا الى الاهرامات في مصر شرقا. طبعا الشعب الجزائري باكمله متمسك بتقاليد الاحتفال بيناير منذ عصور مضت و من الاجدر ان يرسم عيد وطني كباقي الاعياد الرسمية رغم ان الكثير منها مستورد