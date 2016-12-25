أعلنت القوات المسلحة التركية في بيان، الاثنين، إن عمليات جوية برية تقودها تركية في سوريا أدت إلى قتل 48 من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، يوم الأحد.
وأضاف البيان، أن الطائرات الحربية التركية دمرت 23 مبنى ومأوى يستخدمها المتشددون.
وشنت تركيا عملية "درع الفرات" دعماً لقوات المعارضة السورية منذ أكثر من أربعة أشهر لطرد "داعش" من الحدود وقامت في الأسابيع الأخيرة بمحاصرة بلدة الباب الخاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد.
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الجيش التركي يقتل 48 من "داعش" في سوريا
رويترز - الشروق أونلاين
أعلنت القوات المسلحة التركية في بيان، الاثنين، إن عمليات جوية برية تقودها تركية في سوريا أدت إلى قتل 48 من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، يوم الأحد.
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وأضاف البيان، أن الطائرات الحربية التركية دمرت 23 مبنى ومأوى يستخدمها المتشددون.
وشنت تركيا عملية "درع الفرات" دعماً لقوات المعارضة السورية منذ أكثر من أربعة أشهر لطرد "داعش" من الحدود وقامت في الأسابيع الأخيرة بمحاصرة بلدة الباب الخاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد.