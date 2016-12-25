في عمليات للجمارك نهاية الأسبوع الماضي حجز 8 قناطير من الكيف المعالج بتلمسان

تمكنت الفرق المتنقلة للجمارك بتلمسان من حجز 809 كلغ من الكيف المعالج، خلال عدة عمليات عالجتها نهاية الأسبوع المنصرم.

وأفادت خلية الاتصال للمديرية الجهوية للجمارك، أن العملية الأولى سمحت لفرقتي مركز العسة ومرسى بن مهيدي التابعتين لمفتشية أقسام الجمارك بالغزوات العثور على 633.6 كلغ من الكيف المعالج إثر عملية تمشيط المنطقة المسماة الوادي الواقعة على الشريط الحدود لمرسى بن مهيدي معبأة في 24 طردا، حسب مسؤولة الخلية المذكورة التي أشارت إلى أن المهربين تمكنوا من الفرار إلى وجهة مجهولة بعد أن تركوا بضاعتهم المحظورة.

كما حجزت فرقة الغزوات في العملية الثانية اثر استغلال معلومات 95 كلغ من الكيف المعالج على متن سيارة موزعة على 4 طرود.

من جانبها حجزت فرقة العابد إثر عملية مراقبة بالطريق الوطني رقم 99 بالقرب من قرية العابد الحدودية 79.4 كلغ من الكيف على شكل 99 صفيحة صغيرة، مضيفا أن الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات التابعة لجمارك تلمسان حجزت أيضا 1.68 كلغ من الكيف.

وقدرت قيمة البضائع المحجوزة ووسائل النقل بأكثر من 48.95 مليون دج والغرامة المالية أكثر من 278.79 مليون دج حسب نفس المصدر.