لتغطية العجز المسجل بها هذه الولايات المعنية بسكنات "عدل" الإضافية

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، عن حصة إضافية تقدر بـ120 ألف وحدة سكنية لدعم برنامج البيع بالإيجار "عدل" في 38 ولاية.

وأفاد بيان لوزارة السكن، أن الولايات الـ38 عرفت عجزا في عدد السكنات المبرمجة بالنظر إلى عدد المكتتبين المسجلين في البرنامجين "عدل 1" و"عدل 2" والبالغ 508665 مكتتب.

وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد وجه تعليمات لتغطية العجز المسجل في بعض الولايات، مشيرا إلى تخصيص غلاف مالي لذلك.

ويتعلق الأمر بكل من الولايات الآتية:

- ولاية الشلف: 4.000 وحدة إضافية.

- ولاية الاغواط: 700 وحدة إضافية.

- ولاية ام البواقي: 700 وحدة إضافية.

- ولاية باتنة: 6.000 وحدة إضافية.

- ولاية بسكرة: 1.000 وحدة إضافية.

- ولاية بجاية: 6.000 وحدة إضافية.

- ولاية البويرة: 5.000 وحدة إضافية.

- ولاية البليدة: 9.000 وحدة إضافية.

- ولاية تبسة: 1.600 وحدة إضافية.

- ولاية تلمسان: 2.300 وحدة إضافية.

- ولاية تيارت: 3.500 وحدة إضافية.

- ولاية تيزي وزو: 8.000 وحدة إضافية.

- ولاية الجلفة: 1.550 وحدة إضافية.

- ولاية جيجل: 3.500 وحدة إضافية.

- ولاية سطيف: 7.000 وحدة إضافية.

- ولاية سعيدة: 702 وحدة إضافية.

- ولاية سكيكدة: 6.000 وحدة إضافية.

- ولاية سيدي بلعباس: 3.000 وحدة إضافية.

- ولاية قالمة: 5.000 وحدة إضافية.

- ولاية عنابة: 5.600 وحدة إضافية.

- ولاية قسنطينة: 4.000 وحدة إضافية.

- ولاية المدية: 4.000 وحدة إضافية.

- ولاية مستغانم: 3.000 وحدة إضافية.

- ولاية مسيلة: 1.200 وحدة إضافية.

- ولاية معسكر: 3.000 وحدة إضافية.

- ولاية ورقلة: 850 وحدة إضافية.

- ولاية وهران: 13.000 وحدة إضافية.

- ولاية برج بوعريرج: 1.500 وحدة إضافية.

- ولاية بومرداس: 1.500 وحدة إضافية.

- ولاية الطارف: 1.400 وحدة إضافية.

- ولاية تيسمسيلت: 1.500 وحدة إضافية.

- ولاية سوق أهراس: 2.000 وحدة إضافية.

- ولاية تيبازة: 5.000 وحدة إضافية.

- ولاية عين الدفلى: 450 وحدة إضافية.

- ولاية ميلة: 2.000 وحدة إضافية.

- ولاية عين تيموشنت: 1.600 وحدة إضافية.

- ولاية غرداية: 42 وحدة إضافية.

- ولاية غليزان: 800 وحدة إضافية.