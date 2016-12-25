العميد قشي: أحضرنا أساتذة من خارج الولاية للاستعانة بخبراتهم في مجال التدريس فتح معهد للحقوق والعلوم السياسية و3 أحياء جامعية بجامعة سطيف 2

تعززت جامعة سطيف 2 اليامين دباغين، نهاية الأسبوع المنصرم، بفتح معهد جديد للحقوق والعلوم السياسية بطاقة استيعاب بلغت 4000 مقعد بيداغوجي، وهو ما من شأنه أن يخفف من حدة الاكتظاظ الذي تعرفه جامعة سطيف 1 فرحات عباس، التي لم تعد قادرة على استقطاب المزيد من الطلبة الذين يتزايد عددهم من موسم لآخر، حيث بلغ هذا الموسم أزيد من 45 ألف طالب موزعين عبر 12 تخصصا معظمها ذات طابع علمي وتكنولوجي.

عميد جامعة سطيف 2، الدكتور الخير قشي، أوضح بأن كل التربيات والإجراءات البيداغوجية والإدارية قد اتخذت لاستقبال الطلبة في أحسن الظروف بعد انتظار دام عدة أشهر نتيجة التأخر الملحوظ الذي عرفه مشروع هذا المرفق الحيوي، الذي سيستقبل عشرات الطلبة من خارج المنطقة، على غرار برج بوعريريج وبجاية وميلة، مشيرا إلى أن هذا المعهد الجديد تدعم بمطعم مركزي وثلاثة أحياء جامعية بطاقة استيعاب بلغت 600 سرير من بينها حي خاص بالإناث يسع لـ260 سرير.

وأكد العميد قشي في سياق ذي صلة، بأن التأطير البيداغوجي سيتولاه نخبة من الأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين، بعضهم قدم من خارج الولاية للاستعانة بخبراتهم الطويلة في مجال التدريس، خاصة فيما يتعلق بالعلوم السياسية، وهو التخصص الذي يعرف إقبالا معتبرا للطلبة، ويعد في نفس الوقت أول تجربة على مستوى جامعة فرحات عباس واليامين دباغين بسطيف.

ويذكر أن جامعة سطيف 2، التي فتحت أبوابها قبل 4 سنوات وتحتضن حاليا زهاء 25 ألف طالب وطالبة، اختصت بدءا من الموسمين الدراسيين الأخيرين بتدريس مواد العلوم الإنسانية، على غرار اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والأدب العربي إلى جانب الحقوق والعلوم السياسية التي أدرجت ضمن أجندة المواد المبرمجة للموسم الدراسي الحالي.