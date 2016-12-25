أشاد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، بمناقب الرئيس الإيراني الأسبق الراحل، آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني و"مواقفه الشجاعة وإسهاماته الجليلة في سبيل الحفاظ على تلاحم الأمة الإسلامية".
جاء ذلك في برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني.
وقال رئيس الجمهورية في البرقية، "تلقيت ببالغ الأسى نبأ وفاة المغفور له آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس الجمهورية الإيرانية الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأكد الرئيس بوتفليقة أنه "وإثر هذا المصاب الجلل، أبيت إلا أن أتقدم إلى فخامتكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بأصدق التعازي راجيا منكم أن تنوبوا عني وتبلغوها إلى الشعب الإيراني الشقيق وإلى أسرة الفقيد"، مشيرا إلى أنه "برحيل آية الله أكبر رفسنجاني، تفقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة أحد أبنائها البررة الذين كرسوا حياتهم لخدمتها دون كلل أو ملل ودافعوا عنها بلا هوادة في كل الظروف وأمام كل الصعاب التي واجهتها".
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: "إن التاريخ سيشهد للفقيد على مواقفه الشجاعة وإسهاماته الجليلة في سبيل الحفاظ على تلاحم الأمة الإسلامية، بما يعزز مناعتها ومكانتها بين الأمم ويحقق الرفاهية والازدهار للمسلمين".
وخلص الرئيس بوتفليقة في برقية التعزية إلى القول: "أسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم الشعب الإيراني الشقيق وكافة أهله وذويه الكرام جميل الصبر والسلوان". "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".
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بعث برقية تعزية إلى الرئيس الإيراني
بوتفليقة: رفسنجاني ساهم في تلاحم الأمة الإسلامية
الشروق أون لاين
أشاد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، بمناقب الرئيس الإيراني الأسبق الراحل، آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني و"مواقفه الشجاعة وإسهاماته الجليلة في سبيل الحفاظ على تلاحم الأمة الإسلامية".
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جاء ذلك في برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني.
وقال رئيس الجمهورية في البرقية، "تلقيت ببالغ الأسى نبأ وفاة المغفور له آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس الجمهورية الإيرانية الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأكد الرئيس بوتفليقة أنه "وإثر هذا المصاب الجلل، أبيت إلا أن أتقدم إلى فخامتكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بأصدق التعازي راجيا منكم أن تنوبوا عني وتبلغوها إلى الشعب الإيراني الشقيق وإلى أسرة الفقيد"، مشيرا إلى أنه "برحيل آية الله أكبر رفسنجاني، تفقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة أحد أبنائها البررة الذين كرسوا حياتهم لخدمتها دون كلل أو ملل ودافعوا عنها بلا هوادة في كل الظروف وأمام كل الصعاب التي واجهتها".
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: "إن التاريخ سيشهد للفقيد على مواقفه الشجاعة وإسهاماته الجليلة في سبيل الحفاظ على تلاحم الأمة الإسلامية، بما يعزز مناعتها ومكانتها بين الأمم ويحقق الرفاهية والازدهار للمسلمين".
وخلص الرئيس بوتفليقة في برقية التعزية إلى القول: "أسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم الشعب الإيراني الشقيق وكافة أهله وذويه الكرام جميل الصبر والسلوان". "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".