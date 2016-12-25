أكدت وزارة الدفاع الوطني، الإثنين، تواصل عملية تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، والمتعلقة بالمواطنين البالغين 30 سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، المقررة من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف بيان للوزارة، أن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية تسير في ظروف جيدة، وقد قدر عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية منذ بداية هذه العملية إلى غاية 31 ديسمبر2016، قدر بـ 235030 مواطنا، من بينهم 3313 مقيما بالخارج.
وأفاد المصدر أنه تم تسوية وضعية 657117 متأخر من الدفعات إلى غاية 2013.
من جهة أخرى تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن مراكز الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم، بالسرعة المطلوبة، وهذا بصرف النظر عن جداول المرور المحددة سابقا.
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إلى غاية 31 ديسمبر 2016
تسوية وضعية أكثر من 235 ألف بالخدمة الوطنية
الشروق أون لاين
أكدت وزارة الدفاع الوطني، الإثنين، تواصل عملية تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، والمتعلقة بالمواطنين البالغين 30 سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، المقررة من قبل رئيس الجمهورية.
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وأضاف بيان للوزارة، أن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية تسير في ظروف جيدة، وقد قدر عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية منذ بداية هذه العملية إلى غاية 31 ديسمبر2016، قدر بـ 235030 مواطنا، من بينهم 3313 مقيما بالخارج.
وأفاد المصدر أنه تم تسوية وضعية 657117 متأخر من الدفعات إلى غاية 2013.
من جهة أخرى تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن مراكز الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم، بالسرعة المطلوبة، وهذا بصرف النظر عن جداول المرور المحددة سابقا.