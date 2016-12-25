الثلوج تشل إسطنبول لليوم الثالث على التوالي

غطت الثلوج مدينة إسطنبول التركية، الاثنين، لليوم الثالث على التوالي ما تسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية وتأخير آلاف المسافرين.

واضطرت الخطوط الجوية التركية إلى إلغاء 277 رحلة من مطاري إسطنبول، الاثنين، بحسب وكالة الأناضول للأنباء، بعدما ألغت أكثر من 600 رحلة في نهاية الأسبوع.

وأعلن مدير عام الشركة بلال اكشي، إنه تم إيواء أكثر من عشرة آلاف مسافر لم يتمكنوا من الوصول إلى إسطنبول وحول مسار رحلاتهم إلى مدن أخرى، في فنادق فيما جرى إيواء خمسة آلاف آخرين أيضاً في المدينة التركية.

وأكد العمل على تجنيب المسافرين المعاناة في هذه الظروف الصعبة، وسط انتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح اكشي، الاثنين، إنه من المرتقب انطلاق 292 رحلة من مطار أتاتورك مقابل 171، الأحد.

وفي يوم اعتيادي تهبط وتقلع أكثر من 1500 طائرة في المطار.