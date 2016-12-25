تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة طبيبتين بتهمة جنحة السرقة التي طالت زوج بنت إحدى المتهمين والذي اتهمهما بسرقة جوازات السفر الخاصة ببنتيه.
الضحية ولدى مثوله أمام محكمة الحال قال إنه كان يعيش رفقة زوجته وابنتيه في مدينة غرنوبل بفرنسا، إلا انه بعد 15 سنة من الغربة قرر العودة إلى أرض الوطن لتأسيس مشاريع باعتباره إطارا في إحدى المؤسسات الفرنسية الكبرى، وبعد طرحه الفكرة على زوجته جن جنونها ورفضت العودة إلى الجزائر، إلا انه قرر العودة، حيث بمجرد أن وطأت قدماه أرضية المطار بالجزائر تفاجأ بحماه وصديقتها تحاولان الاعتداء عليه وسرقة جوازي السفر الخاصين ببنتيه، حيث وقع شجار كبير بينه وبين المتهمتين اللتين نجحتا في سرقة الجوازين حتى يتسنى لزوجته العودة إلى فرنسا رفقة بنتيه.
المتهمتان ولدى مثولهما أمام هيئة المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر أنكرتا التهم المنسوبة إليهما، حيث أكدت المتهمة الرئيسية أن الضحية المزعوم هدد ابنتها وأجبرها على العودة إلى الجزائر وأرغمها على تسليمه جميع وثائقها الخاصة، مما جعلها تذهب للمطار لاستقبال ابنتها لتتفاجأ باعتداء شنيع من طرف أم الضحية وأخته، الأمر الذي جعلها تدافع عن نفسها وعنه، وقد طالب وكيل النيابة العامة بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية في حق المتهمتين ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.
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محاكمة طبيبتين بتهمة السرقة
قدور.ج
تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة طبيبتين بتهمة جنحة السرقة التي طالت زوج بنت إحدى المتهمين والذي اتهمهما بسرقة جوازات السفر الخاصة ببنتيه.
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الضحية ولدى مثوله أمام محكمة الحال قال إنه كان يعيش رفقة زوجته وابنتيه في مدينة غرنوبل بفرنسا، إلا انه بعد 15 سنة من الغربة قرر العودة إلى أرض الوطن لتأسيس مشاريع باعتباره إطارا في إحدى المؤسسات الفرنسية الكبرى، وبعد طرحه الفكرة على زوجته جن جنونها ورفضت العودة إلى الجزائر، إلا انه قرر العودة، حيث بمجرد أن وطأت قدماه أرضية المطار بالجزائر تفاجأ بحماه وصديقتها تحاولان الاعتداء عليه وسرقة جوازي السفر الخاصين ببنتيه، حيث وقع شجار كبير بينه وبين المتهمتين اللتين نجحتا في سرقة الجوازين حتى يتسنى لزوجته العودة إلى فرنسا رفقة بنتيه.
المتهمتان ولدى مثولهما أمام هيئة المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر أنكرتا التهم المنسوبة إليهما، حيث أكدت المتهمة الرئيسية أن الضحية المزعوم هدد ابنتها وأجبرها على العودة إلى الجزائر وأرغمها على تسليمه جميع وثائقها الخاصة، مما جعلها تذهب للمطار لاستقبال ابنتها لتتفاجأ باعتداء شنيع من طرف أم الضحية وأخته، الأمر الذي جعلها تدافع عن نفسها وعنه، وقد طالب وكيل النيابة العامة بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية في حق المتهمتين ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.