خلف 5 جرحى باتنة: حمار يتسبب في مواجهات بالسلاح

أصيب خمسة أشخاص بجروح بينهم واحد بطلق ناري من بندقية صيد، ليلة الأحد، خلال شجار جماعي بين مجموعة من الجيران بمشتة تابعة لبلدية الرحبات دائرة رأس العيون ولاية باتنة.

وكشفت مصادر أن الشجار راجع لخلاف قديم بين جارين سرعان ما وجد ذريعة دخول حمار لأرضه ليخلف ملاسنة تطورت لعراك بينهما فأطلق أحدهما النار على غريمه من بندقية تقليدية نقل أثرها للمستشفى، وفور ذلك دخلت العائلتان في مشادات بالقضبان و الهراوات خلفت أربعة جرحى بينهم إمرأة. و فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث و المتسببين في تسجيل الإصابات الجسدية فيما تدخل العقلاء لتهدئة الخواطر بين العائلتين المتجاورتين.