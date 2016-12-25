طالبه بترسيم يناير بدل الاستشهاد به الأفافاس يريد "الملموس" من سلال

طالبت جبهة القوى الاشتراكية، الأحد، الوزير الأول عبد المالك سلال، بترسيم "يناير" كعيد وطنين بعد تصريحه عقب أحداث بجاية، أن الجزائر لا تعرف الربيع العربي ولكنها ستحتفل بهذا الموعد التاريخي.

وجاء في بيان، لنافع بوعيش رئيس الكتلة البرلمانية للحزب "السيد سلال اعترف بيناير كيوم وطني، من أجل ترسيم هذه الأصالة الجزائرية، التي تغنينا عن البحث على ربيعنا في مكان آخر".

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد صرح قبل أيام تعليقا على أحداث بجاية "لا تعرف الربيع العربي ولا يعرفها، وإنها تستعد بعد أيام للاحتفال بعيد يناير".

وخاطب نائب الأفافاس الوزير الأول "يجب أن يصدق الفعل القول (..) من أجل الاحتفال بهذا التاريخ يجب أولا الاعتراف به كعيد رسمي".

ووفق ذات المصدر "قبل ثلاث سنوات أي في 22 جانفي 2014، قدم نواب من الأفافاس مقترح قانون لترسيم يناير كعيد وطني وعطلة مدفوعة الأجر، وحولها مكتب المجلس إلى الحكومة بتاريخ 5 فيفري من نفس السنة ..لكن الحكومة التي تقودها لم ترد لحد الآن على المقترح، رغم أن القانون المسير للبرلمان وعلاقة بالحكومة (تم تعديله)، ينص على أن هناك مهلة شهرين قبل تحويله للجنة الشؤون القانونية".