على خلفية الاحتجاجات الأخيرة للسكان تبون ينهي مهام مدير التعمير لولاية بشار

أنهى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، مهام مدير البناء والتعمير لولاية بشار لحبيب مهدي، بسبب الاحتجاجات الأخيرة لسكان المنطقة والنتائج الضعيفة المسجلة في أداء المهام الموكلة إليه.

واستغل تبون الزيارة الميدانية التي قادته، الإثنين، لولاية بشار للوقوف على عدة مشاريع، ليكشف عن أسباب إنهاء مهام مدير التعمير والبناء، وقال أنها جاءت بناء على تقارير سوداء ومخالفات تورط فيها هذا الأخير الذي لم يعمر في منصبه سنة.

وفي موضوع مغاير، تعهد تبون الذي وقف على إطلاق مشروع 270 مسكن في بني عباس، بضخ السيولة المالية اللازمة لاستكمال هذا المشروع المعطل، والذي عرف تأخرا كبيرا، مؤكدا في حديثه للسكان: "سنعمل على استكمال هذا المشروع هذه السنة، والمشكل المالي سيتم حله"، ونفس الشيء بالنسبة لمشروع 1000 مسكن، الذي قال أن رئيس الجمهورية وجه تعليمات صارمة فيما يخص بناء هذه السكنات والإسراع في استكمالها.

بالمقابل، تم توجيه تعليمات لديوان الترقية والتسيير المعماري، لبناء سكنات فردية لسكان الجنوب بدلا من عمارات، شرط أن لا تقل مساحتها عن 250 متر، مشددا على ضرورة حماية الطابع السياحي للمنطقة في بنائها.