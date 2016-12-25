سامي أبو زهري يزور الجزائر بدعوة من حمس مشعل: الجزائريون قدوتنا في مواجهة الاحتلال

نقل عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الأحد، عن خالد مشغل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تأكيده أن الفلسطينيين يعتبرون الجزائريين قدوتهم في مواجهة الاحتلال الأجنبي.

وكتب مقري على صفحته على موقع فايسبوك "تلقينا مكالمة هاتفية من القائد خالد مشعل وقد حملنا أمانة تبليغ سلامنا لأهل الجزائر، الذين تعتبرهم حركة حماس نموذجهم في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي".

وأوضح أن ذلك كان بمناسبة "استقبال القائد الفلسطيني سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)".

وأكد بيان لحركة مجتمع السلم، أن زيارة أبو زهري "جاءت بدعوة من الحركة في إطار نشاطات متعددة حول القضية الفلسطينية في عدد من الولايات".

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