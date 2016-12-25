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سامي أبو زهري يزور الجزائر بدعوة من حمس
مشعل: الجزائريون قدوتنا في مواجهة الاحتلال
نقل عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الأحد، عن خالد مشغل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تأكيده أن الفلسطينيين يعتبرون الجزائريين قدوتهم في مواجهة الاحتلال الأجنبي.
وكتب مقري على صفحته على موقع فايسبوك "تلقينا مكالمة هاتفية من القائد خالد مشعل وقد حملنا أمانة تبليغ سلامنا لأهل الجزائر، الذين تعتبرهم حركة حماس نموذجهم في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي".
وأوضح أن ذلك كان بمناسبة "استقبال القائد الفلسطيني سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)".
وأكد بيان لحركة مجتمع السلم، أن زيارة أبو زهري "جاءت بدعوة من الحركة في إطار نشاطات متعددة حول القضية الفلسطينية في عدد من الولايات".
SoloDZ - *يوجد اي مبرر للتقاعس والقعود وعلى الجميع ان يشارك جماعات وفرادى2017/01/09 على 19:081
من لا يؤمن بخروج اليهود من ارضنا المقدسة القدس وضواحيها (فلسطين) عليه ان لا يتحدث عن القضية الفلسطينية ولو بكلمة واحدة حتى يتحرر من غزو العقول الاعلامي الذي زرع به العدو فكرة ان فلسطين تتحر مع نهاية العالم وانها علامة من علامات القيامة بلا بلا بلا رغم ان القيامة لم تقم لما حررها القائد العظيم الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولم تقم القيامة لم حررها القائد الاسطوري صلاح الدين الايوبي ولكن تقوم القيامة هذه المرة لان الامر يتعلق بـ"شعب الله المختار" ههه تحرير ارضنا المقدسة واجب وامانة وفرض ولا*
ابوهاجر تيارت الجزائر2017/01/09 على 19:172
لوكان قدوتكم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لنتصرتم ولكن الخلل في العقيدة والزيغ عن الصراط المستقيم وكأن حماس جهادها لارضاء الذي يدفع أكثر
العباسي - الجزائر ارض الله2017/01/09 على 19:48
اه يا مخربي يا ابن ازولاي واه من مراوغاتكم
Solo - حماس تعتبر احدى آخر خرطوشات الشرف لدى الامة الاسلامية 2017/01/09 على 19:43
يا المروكي المفضوح توضأ ومضمض فمك جيداً قبل ان تذكر حماس
ان الذي تعامل مع مصيبة الاحتلال في القدس بمن يدفع اكثر هو
ملككم المقبور الذي ارسل مئات الآلاف من اليهود المخاربة الى
فلسطين في السنوات الاولى من اغتصابها مشاركا بذلك في
احتلالها وبلغ عدد يهود المروك في الكيان الصهيوني اكثر
من مليون مقابل 100 دولار للصهيوني الواحد وكان عميلا
لدى موساد من اجل ذلك هناك 180 شارع وساحة في
الكيان المجرم تحمل اسم مولاكم النافق و الذي
انتم تحتفلون بذكرى نفوقه طوعا وكرها في
الكيان الصهيوني الثاني مملكة العلويين
العباسي - الجزائر ارض الله2017/01/09 على 19:493
نعم اليوم المخرب عميل اليهود و الموساد رئيس لجنة القدس بموافقة بني صهيون ليام العوجه
بلقاسم - الجزائر2017/01/09 على 19:504
....يامقري إذا عجبوا لك فارحل إليهم أنت ومن تبعك...من المشعوذين ....قلا حاجة لنا بك ولا بهم.......ولما ذا لم يقندوا برسولهم ....(لا فرق بين عربي ويهودي إلا بالتقوى).... وبفتح منظمتهم الأم ....
2017/01/09 على 19:565
جاؤوا لزيارة إخوانهم الخوانجية الجزائريين. الأخوة الخوانجية فوق كل مصلحة
ملاحظ2017/01/09 على 20:066
وأي قدوة نأخذ من متاجر لقضية الفلسطينية وهو خائن لشعب الفلسطيني مثل صورة إسماعيل هنيه ترافقه الجنود الاحتلال الصهيوني وهو يعانق احد منهم, وانت حزبك فاسد مقرها بسوريا وتساند المحرقة العلوية روسية وبشار البق وبصوت وصورة تترحم على الهالك ومؤسس الدولة الصفوية إمام خميني واعتبرته قدوة للقضية الفلسطينية وإيران تدعمكم وتسلحكم وأصبحت غزة عين إيران التي تحمي إسرائيل, والله لن تتحرر قدس مع إيران المجوسية عبر أذنابها كحماس, والعار أن تستقبل ببلادنا ونظام خذلنا بدعمهم لبشار وزنادقة وحزب اللات وحماس حلفائهم.
2017/01/09 على 20:097
هذا ما قاله خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس وستجده في Tweter بإسمه: ما يجمعنا بإيران وقادتها ليس مصالح المشتركة فقط بل هي علاقة أخوة وصداقة وإيمان المشترك" فما ردكم؟ قولوا لنا أن من يكفرون بعائشة وحفصة وعمر وابوبكر وعثمان رضي الله عنهم سيحررون عبر حماس الإخوانية فلسطين من اليهود!! هل تظنون أن عبيد اليهود سيحررون القدس من اليهود..لهذا من باب العقيدة والكتاب السنة..الحزبيون والشيعة وجهة واحد تهديد للإسلام واكبر خطورة من الصهاينة ولنا عبرة في صلاح الدين الأيوبي حارب الفاطميون"شيعة" تم حرر القدس