قيمتها تقارب 600 مليون سنتيم تحقيق أمني في اختفاء مولدات كهربائية بلعباس

علمت "الشروق" من مصادر متطابقة، أن مصالح أمن دائرة مرحوم الواقعة على بعد 120 كلم جنوب ولاية سيدي بلعباس، فتحت تحقيقاتها حول قضية اختفاء 6 مولدات كهربائية في ظروف غامضة، تبلغ قيمة الواحدة منها 90 مليون سنتيم، كانت موجهة لتدعيم سكان المناطق الريفية بالطاقة الكهربائية.

القضية أثارها عدد من موالي المناطق الريفية، بعد ما اكتشفوا أن المولدات الستة التي استفادت منها مناطقهم الرعوية، في إطار المشاريع التي أشرفت عليها المحافظة السامية للسهوب، اختفت في ظروف غامضة، وهي المعدات التي وضعت لتجهيز آبار بمعدات ومولدات كهربائية ضخمة لتسهيل عملية ضخ المياه، للحفاظ على النشاط الرعوي بالمنطقة، وهو ما دفع الكثير من هؤلاء الموالين لمراسلة مدير محافظة السهوب الواقع مقرها بالجلفة، للاستفسار عما إذا كانت مصالحه قامت بسحب هذه المولدات، التي تبلغ قيمة الواحد منها أزيد من 90 مليون سنتيم، ما يشكل قيمة مالية إجمالية تقارب 600 مليون سنتيم، كما رفعوا انشغالهم لوزارة الفلاحة والسلطات المحلية، الأمر الذي تبعه فتح مصالح الأمن لتحقيقاتها الميدانية، من أجل تحديد هوية الفاعلين والوجهة التي اتخذتها هذه المعدات.