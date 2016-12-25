ملف الزيادات المفاجئة في الأسعار التجار يهددون بـ"فضح" الممونين

وجهت الجمعية الوطنية للتجار، الإثنين، نداء لمنتسبيها عبر الوطن، تدعوهم فيه إلى إجبار الممونين بالإعلان عن الأسعار، لتبرئة ذمتهم من أي اتهامات بزيادة الأسعار والمضاربة.

وجاء النداء حسب البيان "منعا للاتهامات الباطلة حول مسؤولية اضطراب الأسعار وتجنّبا للمضاربة والاحتكار، وتجسيدا لشفافية التعاملات التجاريّة .. ألزموا مموّنيكم بالإعلان المكتوب عن أيّ تغيير في الأسعار".

وأضافت "أنها ستكون مضطرّة لنشر اسم كلّ مؤسّسة إنتاج أو استيراد ترفض الإعلان عن أيّ تغيير تحدثه في أسعار سلعها ومنتجاتها" .

ووفق الجمعية "فإن هذه الحملة تنطلق يوم 1فيفري2017 وهي صعبة ومؤلمة ولكنّها ضرورية لمصلحتكم ولسمعتكم ولثقة زبائنكم بكم".