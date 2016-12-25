آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
-
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
-
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
-
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
-
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
-
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
-
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
-
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
-
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
-
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
ملف الزيادات المفاجئة في الأسعار
التجار يهددون بـ"فضح" الممونين
وجهت الجمعية الوطنية للتجار، الإثنين، نداء لمنتسبيها عبر الوطن، تدعوهم فيه إلى إجبار الممونين بالإعلان عن الأسعار، لتبرئة ذمتهم من أي اتهامات بزيادة الأسعار والمضاربة.
وجاء النداء حسب البيان "منعا للاتهامات الباطلة حول مسؤولية اضطراب الأسعار وتجنّبا للمضاربة والاحتكار، وتجسيدا لشفافية التعاملات التجاريّة .. ألزموا مموّنيكم بالإعلان المكتوب عن أيّ تغيير في الأسعار".
وأضافت "أنها ستكون مضطرّة لنشر اسم كلّ مؤسّسة إنتاج أو استيراد ترفض الإعلان عن أيّ تغيير تحدثه في أسعار سلعها ومنتجاتها" .
ووفق الجمعية "فإن هذه الحملة تنطلق يوم 1فيفري2017 وهي صعبة ومؤلمة ولكنّها ضرورية لمصلحتكم ولسمعتكم ولثقة زبائنكم بكم".
2017/01/09 على 20:551
اين المراقبين واين الرقابة الحكومية ؟...