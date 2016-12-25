أعلن مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، الاثنين، استقالته من منصبه بسبب خلافات مع الأمين العام الجديد جمال ولد عباس.
وقال خلدون لقناة الشروق نيوز "استقالتي جاءت نتيجة تصرفات الأمين العام جمال ولد عباس وسأقدم استقالتي أمام اللجنة المركزية لأبرئ ذمتي من تصرفات ولد عباس"
من جهته أعلن حزب جبهة التحرير الوطني في بيان مقتضب، أن "الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس، عين الوزير السابق عضو اللجنة المركزية موسى بن حمادي مستشار الأمين العام للإعلام والاتصال".
ولم يشر البيان إلى علاقة ذلك باستقالة حسين خلدون، الذي كان عضو ا في المكتب السياسي مكلفا بالإعلام.
وعين خلدون في هذا المنصب في فترة قيادة عمار سعداني للأفلان.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1موظفون "يسرقون" وجبات المرضى بالمستشفيات!
2هذه الولايات المعنية بسكنات "عدل" الإضافية
3اعتصامات بأربع ولايات.. ومليون توقيع لإسقاط قانون التقاعد
4أمناء البلديات ينتزعون 30 مهمة من حقيبة الأميار
5آيت حمودة يُطالب بإعتماد "يناير" عيدا وطنيا
Français English
الرأي
سلطان بركاني
الجزائريون بين المداخلة والشّيعة
محمد الهادي الحسني
"سلاك الواحلين"
صالح عوض
"السفير".. أفول مرحلة
سلطان بركاني
"إلزم دينك إذا اختلفت الأديان"!
جمال لعلامي
...أحشموا!
رشيد ولدبوسيافة
ارحمونا بسكوتكم!
عمار يزلي
على الكروشْ تُخلى العروشْ؟
جمال لعلامي
شاتي اللبن ومخبّي الطاس!
عبد الناصر
المشكلة ليست في الأزمة وإنما في "طرق" حلّها!
التهامي مجوري
من يصنع اليأس؟
الفيديو
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
أستاذ بسيدي بلعباس يحوّل قاعة صغيرة إلى متحف
صورة محتشمة لمبادرة راية في كل شرفة
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
بن حمادي يكلف بملف الإعلام
طلاق بين ولد عباس وخلدون
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أعلن مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، الاثنين، استقالته من منصبه بسبب خلافات مع الأمين العام الجديد جمال ولد عباس.
تغطيات ذات صلة
طلاق بين ولد عباس وخلدون
هذه الولايات المعنية بسكنات "عدل" الإضافية
بوتفليقة: رفسنجاني ساهم في تلاحم الأمة الإسلامية
مسابقة التوظيف قبل نهاية السنة.. وتأخر الدروس لا يدعو للقلق
تبون ينهي مهام مدير التعمير لولاية بشار
وقال خلدون لقناة الشروق نيوز "استقالتي جاءت نتيجة تصرفات الأمين العام جمال ولد عباس وسأقدم استقالتي أمام اللجنة المركزية لأبرئ ذمتي من تصرفات ولد عباس"
من جهته أعلن حزب جبهة التحرير الوطني في بيان مقتضب، أن "الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس، عين الوزير السابق عضو اللجنة المركزية موسى بن حمادي مستشار الأمين العام للإعلام والاتصال".
ولم يشر البيان إلى علاقة ذلك باستقالة حسين خلدون، الذي كان عضو ا في المكتب السياسي مكلفا بالإعلام.
وعين خلدون في هذا المنصب في فترة قيادة عمار سعداني للأفلان.