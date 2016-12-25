بن حمادي يكلف بملف الإعلام طلاق بين ولد عباس وخلدون

أعلن مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، الاثنين، استقالته من منصبه بسبب خلافات مع الأمين العام الجديد جمال ولد عباس.

وقال خلدون لقناة الشروق نيوز "استقالتي جاءت نتيجة تصرفات الأمين العام جمال ولد عباس وسأقدم استقالتي أمام اللجنة المركزية لأبرئ ذمتي من تصرفات ولد عباس"

من جهته أعلن حزب جبهة التحرير الوطني في بيان مقتضب، أن "الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس، عين الوزير السابق عضو اللجنة المركزية موسى بن حمادي مستشار الأمين العام للإعلام والاتصال".

ولم يشر البيان إلى علاقة ذلك باستقالة حسين خلدون، الذي كان عضو ا في المكتب السياسي مكلفا بالإعلام.

وعين خلدون في هذا المنصب في فترة قيادة عمار سعداني للأفلان.