الرئيس المدير العام لشركة نفطال يكشف من تيسمسيلت نفطال تبرم اتفاقية عمل مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

كشف الرئيس المدير العام لشركة نفطال، حسين ريزو، خلال زيارة عمل وتفقد قادته الاثنين، إلى ولاية تيسمسيلت، عن إبرام نفطال اتفاقية عمل مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، حيث تتضمن هذه الاتفاقية منح الأولوية للشباب المستفيدين من جهاز لونساج في تجسيد مشاريع تركيب تقنية سيرغاز السيارات وأشار الرئيس المدير العام لشركة نفطال إلى أن الراغبين في إنشاء مؤسسات من هذا النوع سيستفيدون من تكوين مجاني لتجسيد مشاريعهم على الأرض.

وفي هذا الصدد اعطى حسين ريزو موافقته لإنجاز محطتين للوقود بعاصمة الولاية التي حسبه ستساهم في التنمية المحليبة وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة الى اقتراح إنشاء مركز للترفيه والاستجمام بمنطقة سيدي سليمان السياحة يهدف الى خلق ثروة محلية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، كما تحدث الرئيس المدير العام لشركة نفطال عن إمكانية انطلاق جملة من المشاريع التنموية بالولاية منها الرفع من قدرة التخزين من خلال توسعة محطة التخزين حتى تستوعب أزيد من واحد مليون طن لسد حاجيات المواطنين من الوقود خاصة وان تيسمسيلت تشهد نقصا فادحا في قدرات تخزين الوقود .