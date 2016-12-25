تمكنت عناصر الدرك الوطني التابعة لفرقة بلدية تاورة بولاية سوق أهراس، الأحد، من الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية يقودها موظفان بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز التابعة لمجع "سونلغاز" ببلدية تاورة.
مصادر "الشروق" قالت إن الموظفين اللذين يشتغلان بفرع تاورة خططا من أجل الاستيلاء على كميات معتبرة من الكوابل النحاسية التابعة لأحد المشاريع التي لم تكتمل، حيث استغلا وظيفتهما والوسائل المختصة في قطع هذه الكوابل وبإشراك أفراد آخرين، من أجل مساعدتهم في نقل كل هذه الكمية على متن المركبات.
وبعد تلقي عناصر الدرك الوطني معلومات تفيد بأن هناك أشخاصا يقومون بقطع هذه الأسلاك، تنقل العناصر إلى عين المكان ليتم ضبطهم متلبسين بالسرقة، حيث قدرت قيمة المسروقات بأزيد من 100 مليون سنتيم، واتضح خلال التحقيق أن المتورطين متعودان على مثل هذه العمليات مستغلين بذلك وظيفتهما، وإبعاد الشبهات عنهما، حيث تم إخضاعهما للتحقيق وبعد انتهاء الإجراءات القانونية تم عرضهما على الجهات القضائية بمحكمة سوق أهراس التي أمرت أمس الإثنين، بإيداع الموظفين الحبس المؤقت بعد توجيه لهما تهمة جنايتي تكوين جمعية أشرار مختصة في السرقة باستعمال مركبة مع سبق الإصرار واستغلال الوظيفة.
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موظفان بـ"سونلغاز" يقودان شبكة لسرقة الكوابل النحاسية بسوق أهراس
صبرينة ذيب
تمكنت عناصر الدرك الوطني التابعة لفرقة بلدية تاورة بولاية سوق أهراس، الأحد، من الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية يقودها موظفان بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز التابعة لمجع "سونلغاز" ببلدية تاورة.
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مصادر "الشروق" قالت إن الموظفين اللذين يشتغلان بفرع تاورة خططا من أجل الاستيلاء على كميات معتبرة من الكوابل النحاسية التابعة لأحد المشاريع التي لم تكتمل، حيث استغلا وظيفتهما والوسائل المختصة في قطع هذه الكوابل وبإشراك أفراد آخرين، من أجل مساعدتهم في نقل كل هذه الكمية على متن المركبات.
وبعد تلقي عناصر الدرك الوطني معلومات تفيد بأن هناك أشخاصا يقومون بقطع هذه الأسلاك، تنقل العناصر إلى عين المكان ليتم ضبطهم متلبسين بالسرقة، حيث قدرت قيمة المسروقات بأزيد من 100 مليون سنتيم، واتضح خلال التحقيق أن المتورطين متعودان على مثل هذه العمليات مستغلين بذلك وظيفتهما، وإبعاد الشبهات عنهما، حيث تم إخضاعهما للتحقيق وبعد انتهاء الإجراءات القانونية تم عرضهما على الجهات القضائية بمحكمة سوق أهراس التي أمرت أمس الإثنين، بإيداع الموظفين الحبس المؤقت بعد توجيه لهما تهمة جنايتي تكوين جمعية أشرار مختصة في السرقة باستعمال مركبة مع سبق الإصرار واستغلال الوظيفة.