بعد تأخر دام أكثر من ثلاث سنوات مكتتبو "عدل" بورقلة يتنفسون الصعداء بعد الإمضاء على أمر انطلاق المشروع

تم بداية الأسبوع الجاري، بمقر ولاية ورقلة، التوقيع على وثيقة الأمر بمباشرة الأشغال، بين الشركة الصينية "BUCG" المكلفة بإنجاز مشروع "عدل" ومدير الوكالة الجهوية بورقلة.

الخبر أثلج صدور المكتتبين بولاية ورقلة، حيث تم الإمضاء منذ يومين الأمر بمباشرة الأشغال، بحضور المدير الجهوي لوكالة تحسين السكون وتطويره "بن هجيرة سليمان" وممثلي الشركة الصينية التي أسند لها مشروع بناء سكنات "عدل" بورقلة.

وحسب عدد منهم في حديثهم لـ "الشروق"، فإن انطلاق المشروع يعد مكسبا حقيقيا لكل المكتتبين بالولاية، خاصة أن هذا الأخير تأخر بأكثر من ثلاث سنوات مقارنة بالولايات الأخرى، وكاد ينسف المشروع برمته لعدة أسباب، ونتيجة لضغط المكتتبين والقيام بوقفات احتجاجية أمام مقر الولاية، حرك المشروع من جديد وعرض على مجلس الحكومة والمصادقة عليه، واستبشروا بتحقيق الحلم بالحصول على سكن لائق لعائلاتهم، فالغالبية العظمى منهم يعانون من الإيجار الذي أرهق كاهلهم وزاد من معاناتهم اليومية، فالسكن اليوم بورقلة وكبرى الدوائر لا يقل عن 15 ألف دينار جزائري.

وتكفلت الشركة الصينية بإنجاز 1100 زائد 600 سكن كانت مقررة ببلدية عين البيضاء، ليقام المشروع في مكان واحد بالمنطقة الجديدة بمجموع 1700 سكن.

ويعول المكتتبون كثيرا على سرعة الإنجاز المعروفة على الشركات الصينية، لتخلص نهائيا من الإيجار الهاجس الأكبر في القريب، ويبقى مطلبهم الوحيد أن تراعى المعايير الدولية في الإنجاز، فالكثير من السكنات خصوصا "عدل 1" بورقلة المنجزة قبل 2005، عرفت عدة مشاكل ولم تراع فيها المعايير الحقيقية، ما جعل المستفيدين يقومون بترميمها ودفع مبالغ مالية كبيرة لإصلاحها.