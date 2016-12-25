العثور على القنصل الروسي في اليونان ميتاً في شقته

date 2017/01/10 views 840 comments 0
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icon-writer رويترز - الشروق أونلاين

قال مسؤول في الشرطة اليونانية، إن دبلوماسياً روسياً كبيراً عثر عليه ميتاً في شقته في العاصمة أثينا، مساء الاثنين.

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وذكر الموقع الإلكتروني للسفارة الروسية، أن أندريه مالانين (54 عاماً) كان رئيس القسم القنصلي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن أحد العاملين في السفارة عثر عليه على أرضية غرفة نومه دون وجود دليل على اقتحام الشقة.

وأضاف المسؤول: "نتحدث للوهلة الأولى عن أسباب طبيعية"، مشيراً إلى أن الشرطة تحقق والسلطات تنتظر تقرير الطب الشرعي.

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