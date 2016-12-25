يشرع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة.
وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، الإثنين، أن وزير الشؤون الخارجية المجري سيكون مرفوقا بكاتب الدولة المساعد زيلفستر بوس الذي زار مؤخرا الجزائر في إطار التحضير لهذه الزيارة.
وأضاف ذات المصدر أن "لعمامرة سيقوم مع نظيره المجري بتقييم العلاقات الثنائية على ضوء الديناميكية التي اتسمت بها خلال السنوات الأخيرة".
وأوضح نفس المصدر أن "هذه الديناميكية سمحت بانعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية المختلطة في سبتمبر 2015 في بودابست وإطلاق المفاوضات حول العديد من مشاريع الاتفاقات في شتى المجالات، وكذا استكمال أدوات قانونية أخرى في مجال التكوين المهني والفلاحة والثقافة والأرشيف وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرياضة".
وأشار البيان إلى أن "المجر يولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع بلدنا بالنظر إلى الدور الذي يلعبه في مجال تسوية النزاعات بطرق سلمية وترقية قيم السلم وعدم التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى".
وسيتطرق الوزيران في هذا الإطار إلى "القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".
وإلى جانب محادثاته مع لعمامرة سيستقبل الوزير المجري من طرف الوزير الأول، عبد المالك سلال.
كما سيلتقي بوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير الصناعة والمناجم، حسب نفس المصدر.
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وزير الخارجية المجري في زيارة رسمية للجزائر
الشروق أون لاين
يشرع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة.
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وزير الخارجية المجري في زيارة رسمية للجزائر
وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، الإثنين، أن وزير الشؤون الخارجية المجري سيكون مرفوقا بكاتب الدولة المساعد زيلفستر بوس الذي زار مؤخرا الجزائر في إطار التحضير لهذه الزيارة.
وأضاف ذات المصدر أن "لعمامرة سيقوم مع نظيره المجري بتقييم العلاقات الثنائية على ضوء الديناميكية التي اتسمت بها خلال السنوات الأخيرة".
وأوضح نفس المصدر أن "هذه الديناميكية سمحت بانعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية المختلطة في سبتمبر 2015 في بودابست وإطلاق المفاوضات حول العديد من مشاريع الاتفاقات في شتى المجالات، وكذا استكمال أدوات قانونية أخرى في مجال التكوين المهني والفلاحة والثقافة والأرشيف وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرياضة".
وأشار البيان إلى أن "المجر يولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع بلدنا بالنظر إلى الدور الذي يلعبه في مجال تسوية النزاعات بطرق سلمية وترقية قيم السلم وعدم التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى".
وسيتطرق الوزيران في هذا الإطار إلى "القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".
وإلى جانب محادثاته مع لعمامرة سيستقبل الوزير المجري من طرف الوزير الأول، عبد المالك سلال.
كما سيلتقي بوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير الصناعة والمناجم، حسب نفس المصدر.